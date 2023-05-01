SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету

Минулої ночі ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas. Про це повідомили у twitter компанії.

Вага супутника, який відправили на орбіту – 6,7 тонни. Запуск пройшов успішно орієнтовно о 3:26 за Києвом. SpaceX опублікувала відео процесу.

Новий супутник – один із трьох, які мають забезпечити покриття всієї планети високошвидкісним інтернетом у Ka-діапазоні. Йдеться про швидкість понад 1 терабайт на секунду.

Перший із супутників “відповідає” за покриття таким інтернетом Північної та Південної Америки. Слідом запустять супутник ViaSat, який має покрити Європу, Близький Схід та Африку. Третій призначений для Азії та Тихоокеанського регіону.