SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету
Минулої ночі ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas. Про це повідомили у twitter компанії.
Вага супутника, який відправили на орбіту – 6,7 тонни. Запуск пройшов успішно орієнтовно о 3:26 за Києвом. SpaceX опублікувала відео процесу.
Liftoff! pic.twitter.com/EQMJRunDXH
– SpaceX (@SpaceX) May 1, 2023
Новий супутник – один із трьох, які мають забезпечити покриття всієї планети високошвидкісним інтернетом у Ka-діапазоні. Йдеться про швидкість понад 1 терабайт на секунду.
Читайте також: Найпотужніша ракета Маска Starship вибухнула на зльоті: що далі (відео)
Перший із супутників “відповідає” за покриття таким інтернетом Північної та Південної Америки. Слідом запустять супутник ViaSat, який має покрити Європу, Близький Схід та Африку. Третій призначений для Азії та Тихоокеанського регіону.
Новини за темою:
Ви читали новину: «SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas. Про це повідомили у twitter компанії".