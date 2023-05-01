Live
  • Понеділок 01.05.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету

Світ 08:22   01.05.2023
Оксана Горун
SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету

Минулої ночі ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas. Про це повідомили у twitter компанії.

Вага супутника, який відправили на орбіту – 6,7 тонни. Запуск пройшов успішно орієнтовно о 3:26 за Києвом. SpaceX опублікувала відео процесу.

 

Новий супутник – один із трьох, які мають забезпечити покриття всієї планети високошвидкісним інтернетом у Ka-діапазоні. Йдеться про швидкість понад 1 терабайт на секунду.

Читайте також: Найпотужніша ракета Маска Starship вибухнула на зльоті: що далі (відео)

Перший із супутників “відповідає” за покриття таким інтернетом Північної та Південної Америки. Слідом запустять супутник ViaSat, який має покрити Європу, Близький Схід та Африку. Третій призначений для Азії та Тихоокеанського регіону.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:33
Найпотужніша ракета Маска Starship вибухнула на зльоті: що далі (відео)
12:15
Сьогодні SpaceX запускає надважку ракету для польотів на Марс (трансляція)
20:28
У разі блекауту інтернет буде до 12 години: Харківщині передали батареї
07:41
Корабель SpaceX Маска доставив у космос експеримент школярів із Харкова
20:35
Ситуація з мобільним зв’язком та інтернетом. Інформація Мінцифри

  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «SpaceX запустив на орбіту 1-й із 3 супутників для високошвидкісного інтернету»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas. Про це повідомили у twitter компанії".