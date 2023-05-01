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SpaceX запустил на орбиту 1-й из 3 спутников для высокоскоростного интернета

Мир 08:22   01.05.2023
Оксана Горун
SpaceX запустил на орбиту 1-й из 3 спутников для высокоскоростного интернета Фото: SpaceX

Минувшей ночью ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Об этом сообщили в twitter компании.

Вес спутника, который отправили на орбиту — 6,7 тонны. Запуск прошел успешно ориентировочно в 3:26 по Киеву. SpaceX опубликовала видео процесса.

 

Новый спутник — один из трех, которые должны обеспечить покрытие всей планеты высокоскоростным интернетом в Ka-диапазоне. Речь идет о скорости более 1 терабайта в секунду.

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Первый из спутников «отвечает» за покрытие таким интернетом Северной и Южной Америк. Следом запустят  спутник ViaSat, который должен покрыть Европу, Ближний Восток и Африку. Третий предназначен для Азии и Тихоокеанского региона.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Об этом сообщили в twitter компании".