SpaceX запустил на орбиту 1-й из 3 спутников для высокоскоростного интернета
Минувшей ночью ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Об этом сообщили в twitter компании.
Вес спутника, который отправили на орбиту — 6,7 тонны. Запуск прошел успешно ориентировочно в 3:26 по Киеву. SpaceX опубликовала видео процесса.
Liftoff! pic.twitter.com/EQMJRunDXH
— SpaceX (@SpaceX) May 1, 2023
Новый спутник — один из трех, которые должны обеспечить покрытие всей планеты высокоскоростным интернетом в Ka-диапазоне. Речь идет о скорости более 1 терабайта в секунду.
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Первый из спутников «отвечает» за покрытие таким интернетом Северной и Южной Америк. Следом запустят спутник ViaSat, который должен покрыть Европу, Ближний Восток и Африку. Третий предназначен для Азии и Тихоокеанского региона.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Об этом сообщили в twitter компании".