SpaceX запустил на орбиту 1-й из 3 спутников для высокоскоростного интернета

Минувшей ночью ракета Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Об этом сообщили в twitter компании.

Вес спутника, который отправили на орбиту — 6,7 тонны. Запуск прошел успешно ориентировочно в 3:26 по Киеву. SpaceX опубликовала видео процесса.

Новый спутник — один из трех, которые должны обеспечить покрытие всей планеты высокоскоростным интернетом в Ka-диапазоне. Речь идет о скорости более 1 терабайта в секунду.

Первый из спутников «отвечает» за покрытие таким интернетом Северной и Южной Америк. Следом запустят спутник ViaSat, который должен покрыть Европу, Ближний Восток и Африку. Третий предназначен для Азии и Тихоокеанского региона.