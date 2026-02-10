Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории

10 февраля 2009 года произошло первое в истории космонавтики столкновение искусственных спутников на орбите Земли. В 1947-м в Париже подписали мирные договоры между государствами – победительницами Второй мировой войны и бывшими союзниками нацистской Германии. В 1940-м создали Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой. В 1919-м ушел в отставку глава Директории УНР Владимир Винниченко. В 1895-м родился Вильгельм Габсбург, известный украинцам как полковник легиона Украинских сечевых стрельцов Василий Вышиваный. В 1840-м вышла замуж будущая «бабушка Европы» королева Великобритании Виктория. В 1773-м родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета. В 1258-м монголы захватили, а затем ограбили Багдад.

Праздники и памятные даты 10 февраля

10 февраля – Всемирный день зернобобовых.

Второй вторник февраля – Европейский день безопасного Интернета.

Также сегодня: День угощения домового, Международный день аравийского леопарда.

10 февраля в истории

10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем ограбили и почти полностью уничтожили Багдад (тогда он был столицей Аббасидского халифата, сейчас – столица Ирака). Подробнее.

10 февраля 1773 года родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета. Подробнее.

10 февраля 1840 года замуж вышла будущая «бабушка Европы» – королева Великобритании Виктория. Подробнее.

10 февраля 1895 года родился Вильгельм Габсбург – потомок королевской династии, эрцгерцог, ставший полковником легиона Сечевых стрельцов и Армии УНР. В историю Украины Вильгельм вошел как Василий Вышиваный. Подробнее.

10 февраля 1919 года ушел в отставку председатель Директории УНР Владимир Винниченко. Подробнее.

10 февраля 1940 года в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный провод во главе со Степаном Бандерой. Подробнее.

10 февраля 1947 года в Париже подписали мирные договоры между государствами-победителями Второй мировой войны и бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Подробнее.

10 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

10 февраля 2009 года произошло первое в истории космонавтики столкновение искусственных спутников на орбите Земли. Столкнулись коммерческий спутник «Iridium 33» (он принадлежал международному оператору спутниковой телефонной связи «Iridium») и заброшенный российский военный спутник «Космос-2251». Столкновение произошло над территорией РФ (конкретно – над полуостровом Таймыр). Оба спутника были уничтожены до основания, а на низкой околоземной орбите разбросало около 10 тысяч обломков.

«Космос-2251» – это коммуникационный спутник «Стрела-2М», предназначенный для обработки зашифрованных российских военных сообщений. Он имел массу 950 кг и длину примерно 17 м вдоль самой длинной оси (большая часть которой была длинной стабилизирующей штангой). Спутник был запущен в 1993 году и был деактивирован в 1995 году. Поскольку у него не было движущей системы, которую можно было бы использовать для вывода с орбиты, деактивированный спутник был оставлен на орбите после его вывода из эксплуатации. Iridium 33 – это коммуникационный спутник Lockheed Martin LM-700A, входивший в состав спутниковой группировки «Iridium» первого поколения, обеспечивающий передачу голоса и данных для спутниковых телефонов и другого коммуникационного оборудования. Он имел массу около 560 кг и ширину около 5 м, включая солнечные батареи. Сближение спутников — довольно распространенное явление, но возможно моделировать траектории каждого спутника на годы вперед, а это означает, что каждое потенциальное столкновение обычно предполагается задолго до этого. Обычно один (или оба) спутника выполняют так называемый маневр избегания столкновения, выводя себя на более низкую или более высокую орбиту», — пишет сайт Книги рекордов Гиннесса, ведь это событие внесено в книгу.

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля чтят память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц. Подробнее.

Народные приметы

Если всю ночь шел снег, то к концу февраля будет много снежных дней.

Если резко похолодало, то весна будет ранней.

Снег или дождь 10 февраля – к хорошей рыбалке.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя есть раков и морепродукты.

Нельзя лениться, но и заниматься тяжелым физическим трудом не стоит.

Нельзя выходить на улицу одетым не по погоде.