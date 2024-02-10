Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории

10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем разграбили Багдад. В 1773-м родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета. В 1840-м вышла замуж будущая «бабушка Европы» королева Великобритании Виктория. В 1895-м родился Вильгельм Габсбург, известный украинцам как полковник легиона Украинских сечевых стрельцов Василий Вышиваный. В 1919-м ушел в отставку глава Директории УНР Владимир Винниченко. В 1940-м создали Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.

Праздники и памятные даты 10 февраля

10 февраля – Всемирный день кино (его отмечают во вторую субботу февраля), а также – Всемирный день зернобобовых.

В этом году 10 февраля — китайский Новый год. Его символом является зеленый деревянный дракон.

10 февраля в истории

10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем ограбили и почти полностью уничтожили Багдад (тогда он был столицей Аббасидского халифата, сейчас – столица Ирака). Осада прогрессивного и образованного восточного города вражескими ордами длилась 13 дней – с 29 января. 10 февраля Багдад сдался, а 13-го монголы ворвались в город. Подробнее.

10 февраля 1773 года родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета.

Каразин происходил из шляхетского рода. Его отец был военнослужащим в Российской империи, а мать – дочерью казацкого сотника. Он родился в селе Кручик Харьковской области, где и рос до десяти лет. А через некоторое время после смерти отца переехал с матерью и братом в дом отчима Андрея Ковалевского в Пан-Ивановке. Сейчас это село Сковородиновка. Именно здесь с 1790 по 1794 гостил у Ковалевского Григорий Сковорода. Поэтому юный Василий Каразин неоднократно общался со Сковородой, и тот оказал на парня большое влияние.

Каразин однозначно был нетривиальной личностью для своей эпохи. Он покинул военную службу, впоследствии переехал в унаследованное имение в селе Кручик, где женился на крепостной девушке. Его мечтой было уехать за границу, ведь будущий основатель университета был убежденным сторонником европейских взглядов. Однако уехать из Российской империи было непросто – для этого требовалось разрешение самого императора. Так что в 1798 году Каразин попытался просто убежать (неудачно). Когда его поймали и отправили донос императору Павлу, Каразин смог отправить откровенное послание, опередившее донос. В письме императору он написал в том числе следующее: «Я предпочел избавиться от Вашего правления как чрезвычайно жестокого. Свободный образ мышления и жажда науки были единственной моей виной». Как ни странно, вместо того, чтоб бросить нахала в тюрьму, император Павел I назначил Каразина на должность в государственной казне. После смерти Павла его сын Александр I сначала приблизил к себе Каразина. Тот даже предложил свой проект перестройки империи, а также основал Министерство просвещения. Результатом этого непродолжительного приближения Каразина к высшему руководству государства стало и решение об учреждении университета в Харькове – небольшом в то время городе.

Однако «расположение» императора быстро прошло. Каразин со своей прямотой и бурной деятельностью нажил себе влиятельных врагов. Его отставили и отправили из столицы. Он продолжал писать императору письма и предлагать проекты, но уже не интересовал и даже раздражал главу государства. В 1820–1821 годах «возмутителя спокойствия» даже заключили в Шлиссельбургскую крепость. После освобождения «подозрительный элемент» жил под наблюдением полиции в своем имении. Каразин умер в 1842 году, когда в возрасте 69 лет отправился навестить сына, служившего на Черноморском флоте. В дороге заболел и скончался в Николаеве 16 ноября. Там его и похоронили в часовне на городском кладбище.

10 февраля 1840 года замуж вышла будущая «бабушка Европы» – королева Великобритании Виктория.

На тот момент девушке было 20 лет и она отчаянно хотела избавиться от навязчивой опеки матери Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской и ее фаворита и личного секретаря Джона Конроя. Отец королевы Виктории принц Эдуард умер, когда девочке было всего восемь месяцев, а через шесть дней после него умер и дед – король Георг III. Хотя у отца Виктории было три старших брата, с детства ее считали будущей королевой, ведь ни у нового короля Георга IV, ни у двух принцев детей не было. Амбициозная мать девочки тем временем уже видела «королевой» Великобритании себя. С помощью Конроя она воспитывала дочь по Кенсингтонской системе, которая должна была сделать Викторию не особо умной и полностью зависимой от матери и управляемой.

Но не вышло. Виктория возненавидела и Кенсингтонскую систему, и мать с ее любовником. Королевой Виктория стала в 18 лет, поэтому в регенте уже не нуждалась. Однако избавиться от навязчивой опеки матери было не так-то просто. Выходом был брак. Так что королева начала подыскивать себе жениха. Первым, кем она увлеклась, был российский император Александр II. Но такой брак был невозможен, ведь тогда королеве пришлось бы покинуть свою страну. Со временем Виктория обратила внимание на своего кузена принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, с которым танцевала на одном из балов. Предложение принцу делала сама королева. Это произошло 15 октября 1839 года. Муж Виктории получил титул принца-консорта, он стал ее постоянным спутником и советником.

А свою мать королева все-таки выселила из дворца. Со временем при посредничестве Альберта отношения между матерью и дочерью несколько улучшились. В королевском браке родилось девять детей. В результате Виктория стала бабушкой 42 внуков, а через их браки породнилась почти со всеми королевскими домами Европы (откуда и взялось ее знаменитое прозвище «бабушка Европы»). Принц Альберт скончался от тифа в 1861 году. А королева, намного пережившая мужа, до конца жизни носила по нему траур.

10 февраля 1895 года родился Вильгельм Габсбург – потомок королевской династии, эрцгерцог, ставший полковником легиона Сечевых стрельцов и Армии УНР. В историю Украины Вильгельм вошел как Василий Вышиваный.

С 12 лет эрцгерцог жил в городе Живец в Западной Галичине. В своих воспоминаниях он писал: «Там я первый раз услышал об Украинцах. Поляки называли их «Русины» и высказывались о них, как о разбойниках, бандитах. Я свято верил, что Украинцы, которые так недалеко от Живца живут, это действительно разбойничье племя. В 17-м году жизни мне пришлось поехать в гуцульские горы. Ехал через Львов и Станислав инкогнито. Впечатление от гуцульских гор было чудесным… В Ворохте встретил гуцула-крестьянина… я поселился у него. Ездил везде, ища украинских разбойников. Но напрасно. Это меня разочаровало. С того времени я совсем изменился и в Живец вернулся другим, чем уехал».

На фронте Первой мировой войны Вильгельм, до того окончивший военную академию, командовал украинской сотней. А впоследствии – армейской группой, в состав которой входил легион Украинских сечевых стрельцов. Постепенно он влюблялся в Украину. Вильгельм выучил украинский и прекрасно разговаривал на нем. А свое украинское прозвище «Вышиваный» получил за любовь к вышиванкам. Их он носил под военной формой. Став членом сената как член императорской семьи, и там Вильгельм общался с украинцами – в частности будущим главой ЗУНР Евгением Петрушевичем. Потомок Габсбургов лоббировал образование украинского коронного края в пределах Австро-Венгерской империи. Его даже рассматривали в качестве регента (а украинцы Австро-Венгрии – как будущего гетмана) отдельного украинского образования в рамках империи. Вильгельм Габсбург активно участвовал в переговорах в Брест-Литовске, во время которых Австро-Венгрия вместе с Германией признали независимость УНР. Впоследствии они оказали военную помощь в противостоянии с большевиками. После подписания договора Вильгельм вместе с войсками своей страны передислоцировался в Украину, где принял командование отрядами Украинской сечевых стрельцов возле Херсона.

Василий Вышиваный был очень популярен среди украинцев – настолько, что это беспокоило гетмана Скоропадского. Он видел в потомке Габсбургов конкурента и даже жаловался на него в Германию. И не даром, в южных областях Украины войско всерьез обсуждало вариант смены гетмана на Вышиваного. Из-за жалоб Скоропадского эрцгерцога даже отозвали в Вену, а УСС хотели расформировать. Однако Вильгельм смог отстоять стрельцов и вернуться в Украину, чтобы снова возглавить их. После свержения гетманата Скоропадского Вышиваный начал сотрудничать с правительством Директории и получил звание полковника армии УНР. Он формировал сеть военных школ для УНР. Однако сотрудничество было непродолжительным. Вильгельм негативно отнесся к Варшавскому соглашению, которое в апреле 1920-го Петлюра заключил с Польшей, и в знак протеста подал в отставку.

Он выехал за границу, а затем в Вене опубликовал антипольскую статью, где осуждал союз УНР с Польшей. Этим текстом Габсбург разгневал своего отца – сторонника поляков – настолько, что тот ответил также публичной статьей, в которой фактически отрекся от сына. В эмиграции Василий Вышиваный активно участвовал в жизни украинской диаспоры и вообще до конца жизни считал себя украинцем. Сотрудничество Вильгельма Габсбурга с украинскими националистами привлекло к себе внимание советских спецслужб. После завершения Второй мировой войны за ним установили слежку. А в 1947 году в Вене его арестовал «Смерш». Потомка императорской семьи доставили в Лукьяновскую тюрьму Киева. Его обвинили в шпионской деятельности и связях с ОУН и приговорили к 25 годам лагерей. Вильгельм Габсбург скончался от туберкилеза в тюрьме в Киеве. Его похоронили на Лукьяновском кладбище.

10 февраля 1919 года ушел в отставку председатель Директории УНР Владимир Винниченко. Подробнее.

10 февраля 1940 года в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный провод во главе со Степаном Бандерой. Подробнее.

10 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля чтят память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц. Харалампий был епископом фессалийского города Магнезии. Его в очень почтенном возрасте (по утверждениям церковных источников, Харалампию было 113 лет) подвергли пыткам за христианскую веру по приказу правителя области. Святой при этом обращался к мучителям: «Спасибо вам, братия, вы восстановили дух мой!» Увидев терпение старца, два воина – Порфирий и Вантос поверили в Христа, за что им сразу отсекли головы мечом. Три женщины, присутствовавшие при мучениях епископа Харалампия, также стали прославлять Христа и немедленно были замучены. Военачальник Лукий бросился сам терзать мученика, но у него отнялись руки. Правитель Лукиан плюнул в лицо святого – и голову Лукиана развернуло назад. Тогда Лукий начал молить Харалампия о пощаде, и по молитве святого оба мучителя исцелились. Многие свидетели этих чудес поверили в Христа. Среди них был и Лукий. Лукиан же донес обо всем императору, и тот распорядился привести Харалампия к себе. По приказу императора, мученика подвергли еще более жестоким пыткам, однако он оставался невредимым. Следя за этим, в Христа поверила даже дочь императора Галина, которая дважды разрушила идолов в языческом храме. Во время пыток произошло землетрясение. Так что даже император поколебался в своих языческих убеждениях, но все же приказал отсечь голову мученику. Однако Харалампий умер мирно – до смертной казни. А дочь императора – блаженная Галина похоронила тело мученика с большой честью.

Народные приметы

Если всю ночь шел снег, то к концу февраля будет много снежных дней.

Если резко похолодало, то весна будет ранней.

Снег или дождь 10 февраля – к хорошей рыбалке.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя есть раков и морепродукты.

Нельзя лениться, но и заниматься тяжелым физическим трудом не стоит.

Нельзя выходить на улицу одетым не по погоде.