Как встретить год Дракона, чтобы привлечь удачу и богатство
Сейчас миллионы людей по всему миру готовятся к одному из крупнейших событий – Лунному Новому году, который в Украине традиционно называют Китайским. В этом году он выпадает на 10 февраля, когда начинается первое новолуние по лунному календарю и 15-дневный Весенний фестиваль. Этому году будет покровительствовать Дракон.
Как украсить дом, что поставить на праздничный стол и чем встречать гостей в этот праздник, рассказывает CNN.
Зачем зажигать петарды и носить красное? Знакомьтесь, Нянь
С Лунным Новым годом связано бесчисленное множество народных сказок, но миф о «Нянь» выделяется как один из самых забавных.
Легенда гласит, что Нянь был свирепым подводным зверем с острыми зубами и рогами. Каждый канун Лунного Нового года он выползал на землю и нападал на соседнюю деревню. Однажды, когда жители деревни бросились прятаться, появился загадочный старик и настоял на том, чтобы все остались дома, хотя его предупреждали о неминуемой гибели. К удивлению жителей деревни, они и старик остались совершенно невредимыми.
Мужчина утверждал, что отпугнул Нянь, повесив на дверь красные баннеры, зажег петарды и надев красную одежду.
Вот почему ношение огненного цвета, а также вывешивание красных знамен и зажигание петард или фейерверков являются традициями Лунного Нового года, и все их соблюдают и сегодня.
Почему не моют голову и не покупают обувь
По традиции Лунного Нового года, большую уборку в домах следует провести 28-го числа последнего лунного месяца, который в этом году приходится на 7 февраля. Цель в том, чтобы избавить ваш дом от всех неудач, накопившихся за последний год. И больше ничего не убирайте до 12 февраля, иначе вы смоете всю ту удачу, которая пришла в начале нового года. Кстати, некоторые говорят, что не следует мыть или стричь волосы в первый день нового года.
Почему? Китайский иероглиф «волосы» — первый иероглиф слова «процветание». Поэтому мытье или отрезание его рассматривают как смывание удачи.
Также следует избегать покупки обуви в течение всего лунного месяца, поскольку термин «обувь» на кантонском диалекте звучит как «проиграть».
Рыба, рис и продукты, похожие на золотые слитки
Большой семейный ужин обычно проводят в канун Лунного Нового года, который в этом году приходится на 9 февраля.
Меню тщательно подобрано и включает в себя блюда, связанные с удачей, в том числе рыбу (по-китайски это слово также звучит как «излишек»), пудинги (символизирует продвижение) и продукты, похожие на золотые слитки (например, пельмени). Употребление этих угощений приведет к улучшениям в наступающем году.
В Китае блюда, подаваемые на этих классических ужинах, разнятся в зависимости от региона. Например, северные китайцы предпочитают пельмени и лапшу, тогда как южные не могут жить без пропаренного риса.
Но независимо от того, какую еду вы предпочитаете, блюда на Лунный Новый год — это праздник игры слов.
Лунный Новый год: семейные визиты и красные пакеты
Первые несколько дней Лунного Нового года часто являются проверкой выносливости, аппетита и социальных навыков, поскольку многим людям приходится путешествовать и навещать ближайших родственников, других родственников и друзей.
С собой нужно взять мешки с подарками и фруктами, которые следует раздать в посещенных домах. Гостей, в свою очередь, осыпят подарками после бесед и застолья. Женатым людям также приходится раздавать красные пакеты тем, кто еще не связал себя узами брака – детям и неженатым подросткам. Считается, что эти конверты, известные как хунбао/лай си, могут защитить детей, отгоняя злых духов.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: блюда, год Дракона, дракон, злые духи, китайский новый год, красная одежда, красный цвет, лунный новый год, пельмени, рис, рыба, стол, традиция, угощения, удача, фейерверки;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас миллионы людей по всему миру готовятся к одному из крупнейших событий – Лунному Новому году, который в Украине традиционно называют Китайским. В этом году он выпадает на 10 февраля, когда начинается первое новолуние по лунному календарю и 15-дневный Весенний фестиваль. Этому году будет покровительствовать Дракон.".