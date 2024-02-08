Як зустріти рік Дракона, щоб залучити удачу та багатство

Наразі мільйони людей по всьому світу готуються до однієї з найбільших подій – Місячного Нового року, який в Україні традиційно називають Китайським. Цього року він випадає на 10 лютого, коли з’являється перший молодик за місячним календарем та починається 15-денний Весняний фестиваль. Цей рік за східним календарем – рік Дракона.

Як прикрасити будинок, що поставити на святковий стіл та чим зустрічати гостей у це свято, розповідає CNN.

Навіщо запалювати петарди та носити червоне? Знайомтесь, Нянь

З Місячним Новим роком пов’язані безліч народних казок, але міф про «Нянь» виділяється як один з найкумедніших.

Легенда свідчить, що Нянь був лютим підводним звіром із гострими зубами та рогами. Кожен раз напередодні Місячного Нового року він виповзав на землю і нападав на сусіднє село. Якось, коли жителі села кинулися ховатися, з’явився загадковий старий і наполяг на тому, щоб усі залишилися вдома, хоча його попереджали про неминучу загибель. На подив жителів села, вони й старий залишилися неушкодженими.

Чоловік стверджував, що відклякав Нянь, повісивши на двері червоні банери, запалив петарди та одягнувши червоний одяг.

Ось чому носіння вогняного кольору, а також вивішування червоних прапорів та запалення петард або феєрверків є традиціями Місячного Нового року, і всі їх дотримуються і сьогодні.

Чому не миють голову і не купують взуття

За традицією Місячного Нового року, велике прибирання в будинках слід провести 28 числа останнього місячного місяця, який цього року припадає на 7 лютого. Мета в тому, щоб позбавити будинок усіх невдач, що накопичилися за останній рік. І більше нічого не прибирайте до 12 лютого, інакше ви змиєте весь той успіх, який прийшов на початку нового року.

До речі, деякі кажуть, що не слід мити чи стригти волосся першого дня нового року. Чому? Китайський ієрогліф “волосся” – перший ієрогліф слова “процвітання”. Тому миття або відрізання його розглядають як змивання удачі.

Також слід уникати покупки взуття протягом всього місяця, оскільки термін «взуття» на кантонському діалекті звучить як «програти».

Риба, рис і продукти, схожі на золоті зливки

Велику сімейну вечерю зазвичай проводять напередодні Місячного Нового року, яка цього року припадає на 9 лютого.

Меню ретельно підібрано і включає страви, пов’язані з успіхом, у тому числі рибу (китайською це слово також звучить як «надлишок»), пудинги (символізує просування) і продукти, схожі на золоті зливки (наприклад, пельмені). Вживання цих страв призведе до поліпшень наступного року.

У Китаї страви, які подають на цих класичних вечерях, різняться залежно від регіону. Наприклад, північні китайці віддають перевагу пельменям і локшині, тоді як південні не можуть жити без пропареного рису.

Але незалежно від того, якій страві ви надаєте перевагу, страви на Місячний Новий рік — це свято гри слів.

Місячний Новий рік: сімейні візити та червоні пакети

Перші кілька днів Місячного Нового року часто є перевіркою витривалості, апетиту та соціальних навичок, оскільки багатьом людям доводиться подорожувати та відвідувати найближчих родичів, інших родичів і друзів.

З собою потрібно взяти мішки з подарунками та фруктами, які слід роздати у відвіданих будинках. Гостей, своєю чергою, осипають подарунками після розмов та застілля. Одруженим людям доводиться роздавати червоні пакети тим, хто ще не зв’язав себе шлюбом – дітям і неодруженим підліткам. Вважається, що ці конверти, відомі як хунбао/лай сі, можуть захистити дітей відганяючи злих духів.