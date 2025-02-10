Сегодня 10 февраля: какой праздник и день в истории

10 февраля 1947 года в Париже подписали мирные договоры между государствами — победителями Второй мировой войны и бывшими союзниками нацистской Германии. В 1940-м был создан Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой. В 1919-м ушел в отставку председатель Директории УНР Владимир Винниченко. В 1895-м родился Вильгельм Габсбург, известный украинцам как полковник легиона Украинских сечевых стрельцов Василий Вышиваный. В 1840-м вышла замуж будущая «бабушка Европы» королева Великобритании Виктория. В 1773-м родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета. В 1258-м монголы захватили, а затем ограбили Багдад.

Праздники и памятные даты 10 февраля

10 февраля – Всемирный день зернобобовых, Международный день борьбы с эпилепсией (второй понедельник февраля).

Также сегодня: Международный день арабского леопарда.

10 февраля в истории

10 февраля 1258 года монголы захватили, а затем ограбили и почти полностью уничтожили Багдад (тогда он был столицей Аббасидского халифата, сейчас – столица Ирака). Подробнее.

10 февраля 1773 года родился Василий Каразин – основатель Харьковского университета. Подробнее.

10 февраля 1840 года замуж вышла будущая «бабушка Европы» – королева Великобритании Виктория. Подробнее.

10 февраля 1895 года родился Вильгельм Габсбург – потомок королевской династии, эрцгерцог, ставший полковником легиона Сечевых стрельцов и Армии УНР. В историю Украины Вильгельм вошел как Василий Вышиваный. Подробнее.

10 февраля 1919 года ушел в отставку председатель Директории УНР Владимир Винниченко. Подробнее.

10 февраля 1940 года в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный провод во главе со Степаном Бандерой. Подробнее.

10 февраля 1947 года в Париже подписали мирные договоры между государствами-победителями Второй мировой войны и бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Договоры стали результатом Парижской мирной конференции – переговоров, продолжавшихся во Франции с 29 июля по 15 октября 1946 года. Стороны установили границы послевоенной Европы. После подвисания стал возможным полноценный возврат проигравших войну государств в сферу международных отношений (впоследствии они все одновременно вступили в ООН). Также в документах определили размеры репараций и установили бывшим союзникам нацистов условия, касающиеся обеспечения прав человека и прав нацменьшинств на их территориях.

Значительные территориальные потери в результате проигрыша в войне понесла одна из ключевых стран Оси — Италия. Ее лишили колоний в Северной и Восточной Африке. В то же время, бывшим Итальянским Сомали страна продолжила руководить до 1960 года (но уже не как собственной, а как подмандатной ООН территорией). Также итальянцы потеряли концессию в Тяньцзине (небольшую территорию в Китае), признали независимость Албании, уступили ряд островов соседней Греции, часть территории – Югославии и несколько населенных пунктов – Франции.

Венгрии по результатам Второй мировой войны пришлось отказаться от своих амбиций восстановления империи. Ее «откатили» к границам начала 1938 года — до Первого Венского арбитража. Так что «вернуть исконно венгерские территории», помогая нацистам, не удалось. Захваченное пришлось вернуть Югославии, Чехословакии и Румынии.

К границам по состоянию на 1 января 1941 вернули Румынию, Болгарию и Финляндию. Однако не для всех стран это означало «отдать чужое». Финляндию заставили «вернуть» СССР территории, которые тот захватил во время Зимней войны – то есть в 1939 году, по договоренности с нацистской Германией в рамках пакта Молотова — Риббентропа. К тому же финнов заставили отдать регион Петсамо, который по результатам Зимней войны оставался финским. Понятно, что в Финляндии такое решение восприняли как чрезвычайную несправедливость.

Румынии вернули Северную Трансильванию, отнятую Венгрией в результате Второго Венского арбитража. Но румынам пришлось признать потерю Бессарабии и Северной Буковины в пользу СССР (захват состоялся в 1940 году), а также подтвердить принадлежность Болгарии региона Южная Добруджа.

Болгария получила Южную Добруджу от Румынии, став единственной страной – союзницей Гитлера, которая по результатам Второй мировой получила дополнительную территорию. Но при этом болгары уступили часть территорий Югославии и Греции.

10 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

Церковный праздник 10 февраля

10 февраля чтят память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц. Подробнее.

Народные приметы

Если всю ночь шел снег, то к концу февраля будет много снежных дней.

Если резко похолодало, то весна будет ранней.

Снег или дождь 10 февраля – к хорошей рыбалке.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя есть раков и морепродукты.

Нельзя лениться, но и заниматься тяжелым физическим трудом не стоит.

Нельзя выходить на улицу одетым не по погоде.