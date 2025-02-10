Сьогодні 10 лютого: яке свято та день в історії

10 лютого 1947 року в Парижі підписали мирні договори між державами – переможницями Другої світової війни та колишніми союзниками нацистської Німеччини. У 1940-му створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою. У 1919-му пішов у відставку голова Директорії УНР Володимир Винниченко. У 1895-му народився Вільгельм Габсбург, відомий українцям як полковник легіону Українських січових стрільців Василь Вишиваний. У 1840-му вийшла заміж майбутня “бабуся Європи” королева Великої Британії Вікторія. У 1773-му народився Василь Каразін – засновник Харківського університету. У 1258-му монголи захопили, а потім пограбували Багдад.

Свята та пам’ятні дати 10 лютого

10 лютого – Всесвітній день зернобобових, Міжнародний день боротьби з епілепсією (другий понеділок лютого).

Також сьогодні: Міжнародний день аравійського леопарда.

10 лютого в історії

10 лютого 1258 року монголи захопили, а потім пограбували та майже повністю знищили Багдад (тоді він був столицею Аббасидського халіфату, зараз – столиця Іраку). Докладніше.

10 лютого 1773 року народився Василь Каразін – засновник Харківського університету. Докладніше.

10 лютого 1840 року заміж вийшла майбутня “бабуся Європи” – королева Великої Британії Вікторія. Докладніше.

10 лютого 1895 року народився Вільгельм Габсбург – нащадок королівської династії, ерцгерцог, який став полковником легіону Січових стрільців і Армії УНР. В історію України Вільгельм увійшов як Василь Вишиваний. Докладніше.

10 лютого 1919 року пішов у відставку голова Директорії УНР Володимир Винниченко. Докладніше.

10 лютого 1940 року у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний провід на чолі зі Степаном Бандерою. Докладніше.

10 лютого 1947 року в Парижі підписали мирні договори між державами-переможницями Другої світової війни та колишніми союзниками нацистської Німеччини: Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією. Договори стали результатом Паризької мирної конференції – переговорів, які тривали у Франції з 29 липня до 15 жовтня 1946 року. Сторони встановили кордони післявоєнної Європи. Після підвисання стало можливим повноцінне повернення держав, котрі програли війну, до сфери міжнародних відносин (згодом вони всі одночасно вступили в ООН). Також у документах визначили розміри репарацій та встановили колишнім союзникам нацистів вимоги щодо забезпечення прав людини та прав нацменшин на їхніх територіях.

Значних територіальних втрат у результаті програшу у війні зазнала одна з ключових країн Осі – Італія. Її позбавили колоній у Північній та Східній Африці. Водночас колишнім Італійським Сомалі країна продовжила керувати до 1960 року (але вже не як власною, а як підмандатною ООН територією). Також італійці втратили концесію в Тяньцзіні (невеличку територію в Китаї), визнали незалежність Албанії, поступилися рядом островів сусідній Греції, частиною території – Югославії та кількома населеними пунктами – Франції.

Угорщині за результатами Другої світової війни довелося відмовитися від своїх амбіцій щодо відновлення імперії. Її “відкотили” до кордонів початку 1938 року – до Першого Віденського арбітражу. Тож “повернути споконвічно угорські території”, допомагаючи нацистам, не вдалося. Загарбане довелося повернути Югославії, Чехословаччині та Румунії.

До кордонів станом на 1 січня 1941 року повернули Румунію, Болгарію та Фінляндію. Проте не для всіх країн це означало “віддати чуже”. Фінляндію змусили “повернути” СРСР території, які той захопив під час Зимової війни – тобто в 1939 році, за домовленістю з нацистською Німеччиною в рамках пакту Молотова – Ріббентропа. До того ж фінів змусили віддати регіон Петсамо, який за результатами Зимової війни залишався фінським. Зрозуміло, що у Фінляндії такі рішення сприйняли як надзвичайну несправедливість.

Румунії повернули Північну Трансільванію, яку відібрала Угорщина внаслідок Другого Віденського арбітражу. Але румунам довелося визнати втрату Бессарабії та Північної Буковини на користь СРСР (захоплення відбулося 1940 року), а також підтвердити належність Болгарії регіону Південна Добруджа.

Болгарія отримала Південну Добруджу від Румунії, ставши єдиною країною – союзницею Гітлера, яка за результатами Другої світової отримала додаткову територію. Але при цьому болгари поступилися частиною територій Югославії та Греції.

10 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Корея.

Церковне свято 10 лютого

10 лютого вшановують пам’ять священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса та трьох мучениць. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо всю ніч йшов сніг, то до кінця лютого ще буде багато сніжних днів.

Якщо різко похолодало, то весна буде ранньою.

Сніг або дощ 10 лютого – до гарної риболовлі.

Що не можна робити 10 лютого

Не можна їсти раків і морепродукти.

Не можна лінуватися, але й займатися важкою фізичною працею не варто.

Не можна виходити на вулицю вдягненим не по погоді.