Сьогодні 10 лютого 2026: яке свято та день в історії

10 лютого 2009 року сталося перше в історії космонавтики зіткнення штучних супутників на орбіті Землі. У 1947-му в Парижі підписали мирні договори між державами – переможницями Другої світової війни та колишніми союзниками нацистської Німеччини. У 1940-му створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою. У 1919-му пішов у відставку голова Директорії УНР Володимир Винниченко. У 1895-му народився Вільгельм Габсбург, відомий українцям як полковник легіону Українських січових стрільців Василь Вишиваний. У 1840-му вийшла заміж майбутня “бабуся Європи” королева Великої Британії Вікторія. У 1773-му народився Василь Каразін – засновник Харківського університету. У 1258-му монголи захопили, а потім пограбували Багдад.

Свята та пам’ятні дати 10 лютого

10 лютого – Всесвітній день зернобобових.

Другий вівторок лютого – це Європейський день безпечного Інтернету.

Також сьогодні: День частування домовика, Міжнародний день аравійського леопарда.

10 лютого в історії

10 лютого 1258 року монголи захопили, а потім пограбували та майже повністю знищили Багдад (тоді він був столицею Аббасидського халіфату, зараз – столиця Іраку). Докладніше.

10 лютого 1773 року народився Василь Каразін – засновник Харківського університету. Докладніше.

10 лютого 1840 року заміж вийшла майбутня “бабуся Європи” – королева Великої Британії Вікторія. Докладніше.

10 лютого 1895 року народився Вільгельм Габсбург – нащадок королівської династії, ерцгерцог, який став полковником легіону Січових стрільців і Армії УНР. В історію України Вільгельм увійшов як Василь Вишиваний. Докладніше.

10 лютого 1919 року пішов у відставку голова Директорії УНР Володимир Винниченко. Докладніше.

10 лютого 1940 року у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний провід на чолі зі Степаном Бандерою. Докладніше.

10 лютого 1947 року в Парижі підписали мирні договори між державами-переможницями Другої світової війни та колишніми союзниками нацистської Німеччини: Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією. Докладніше.

10 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Корея.

10 лютого 2009 року сталося перше в історії космонавтики зіткнення штучних супутників на орбіті Землі. Зіткнулися комерційний супутник “Iridium 33” (він належав міжнародному оператору супутникового телефонного зв’язку “Iridium”) та занедбаний російський військовий супутник “Космос-2251”. Зіткнення відбулося над територією РФ (конкретно – над півостровом Таймир). Обидва супутники були знищені вщент, а на низькій навколоземній орбіті розкидало близько 10 тисяч уламків.

“Космос-2251” — це комунікаційний супутник “Стріла-2М”, призначений для обробки зашифрованих російських військових повідомлень. Він мав масу 950 кг та довжину приблизно 17 м вздовж найдовшої осі (більша частина якої була довгою стабілізуючою штангою). Супутник був запущений у 1993 році та деактивований у 1995 році. Оскільки він не мав рушійної системи, яку можна було б використовувати для виведення з орбіти, деактивований супутник залишили на орбіті після його виведення з експлуатації. Iridium 33 — це комунікаційний супутник Lockheed Martin LM-700A, що входив до складу супутникового угруповання Iridium першого покоління, що забезпечує передачу голосу та даних для супутникових телефонів та іншого комунікаційного обладнання. Він мав масу близько 560 кг та ширину близько 5 м, включаючи сонячні батареї. Зближення супутників є досить поширеним явищем, але можливо моделювати траєкторії кожного супутника на роки вперед, а це означає, що кожне потенційне зіткнення зазвичай передбачається задовго до цього. Зазвичай один (або обидва) супутники виконують так званий маневр уникнення зіткнення, виводячи себе на нижчу або вищу орбіту”, – пише сайт Книги рекордів Гіннесса, адже ця подія внесена до книги.

Церковне свято 10 лютого

10 лютого вшановують пам’ять священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса та трьох мучениць. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо всю ніч йшов сніг, то до кінця лютого ще буде багато сніжних днів.

Якщо різко похолодало, то весна буде ранньою.

Сніг або дощ 10 лютого – до гарної риболовлі.

Що не можна робити 10 лютого

Не можна їсти раків і морепродукти.

Не можна лінуватися, але й займатися важкою фізичною працею не варто.

Не можна виходити на вулицю вдягненим не по погоді.