В Харькове мужчина камнем разбил Teslа на парковке и сам вызвал полицию

Суд вынес приговор в деле о необычном хулиганстве, которое случилось на Салтовке в Харькове 10 октября 2023 года. Подробности событий сообщила «Судебно-юридическая» газета.

«Жертвой» харьковчанина Станислава Ф. стала Tesla Model S, припаркованная у одного из домов на Салтовке. Причины внезапной ненависти, которая возникла у мужчины к творению Илона Маска, неизвестны. Однако в суде отметили, что обвиняемый был наркозависимым. Прежде чем использовать против иномарки камень, хулиган попытался «разжиться» более основательным «оружием».

«Он зашел в магазин по продаже алкогольных напитков, который находился рядом, где попросил у знакомой, работающей там продавцом, молоток или топор, чтобы разбить автомобиль. Когда продавец отказалась предоставить ему молоток или топор, Ф. попросил у нее мобильный телефон, по которому позвонил в полицию. Ф. сообщил полицейским, что хочет совершить особо тяжкое уголовное правонарушение, а после этого покинул магазин и направился к автомобилю «Tesla», — описали события в «Судебно-юридической газете».

Отсутствие топора или молотка крушителя не остановило. Он поднял с земли камень, а затем методично разбил стекло передней пассажирской двери, кинул камень на капот, залез на крышу Tesla и прыгал на ней, а завершил «шоу», разбив сдвижное стекло крыши автомобиля. Остановили уничтожение автомобиля проезжавшие мимо патрульные.

В целом Tesla гражданин крушил почти 10 минут. По оценкам экспертов, за это время он нанес ущерб на 50,5 тыс. гривен. Уничтожитель признал свою вину, но как он будет возмещать ущерб хозяину автомобиля — большой вопрос. Ведь идейный борец с Tesla — безработный, с 2015 года стоит на учете у нарколога и неоднократно лечился в психиатрической клинике. Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным в хулиганстве, назначил ему штраф в 17 тыс. грн (с рассрочкой на 12 месяцев), а также удовлетворил гражданский иск владельца Tesla к Ф. в размере 107,3 тысячи гривен.