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Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)

Происшествия 14:25   15.03.2024
Оксана Якушко

15 марта около 11:00 россияне ракетами атаковали Одессу, когда спасатели прибыли на место тушить пожар, враги нанесли повторный удар. На завтра в Одессе объявлен траур, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас гасят пожар на газопроводе и в частном доме на общей площади около 120 м².

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта около 11:00 россияне ракетами атаковали Одессу, когда спасатели прибыли на место тушить пожар, враги нанесли повторный удар. На завтра в Одессе объявлен траур, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. ".