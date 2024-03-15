Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)

15 марта около 11:00 россияне ракетами атаковали Одессу, когда спасатели прибыли на место тушить пожар, враги нанесли повторный удар. На завтра в Одессе объявлен траур, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас гасят пожар на газопроводе и в частном доме на общей площади около 120 м².

Читайте также: Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе