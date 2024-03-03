Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал молчание ООН и других международных организаций, а также «леваков» и «профессуры западных университетов» и прочих деятелей, которые вопят о «преступлениях израильской военщины» в Газе, но игнорируют преступления российской армии в Украине.
Пост в telegram, посвященный трагедии в Одессе, Филатов написал на русском языке, пояснив: «чтобы некоторым было понятней».
«В Одессе убиты дети. Мирно спавшие у себя дома. В Одессе убиты дети. Дронами, которые запустила РоZZия. Молчит импотент Гутерриш. Молчат сотни скотов из десятков международных организаций. Молчат леваки и профессура западных университетов. Молчат ягнята, рвущие на себе рубаху, когда надо продать миру «преступления израильской военщины». Полезные идиоты, постящие фото якобы «убитых» детей с шестью пальцами и котов с пятью лапами», — написал Борис Филатов.
Мэр Днепра пришел к выводу, что мир сошел с ума, «он циничен, омерзителен и полон трусливых подонков».
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Ранее на убийство россиянами жителей Одессы отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы в Харькове понимаем боль Одессы, как, пожалуй, никто. Наши мысли сегодня с теми, кто потерял своих близких, и с теми, кто сейчас ждет новости о спасательной операции под завалами жилого дома. Мы сочувствуем всем, кто пострадал. И готовы предоставить Одессе всю необходимую помощь», — написал Терехов в telegram 2 марта.
Напомним, в ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Поле, в Одессе – в 9-этажный жилой дом. В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. На данный момент известно уже о десяти погибших, среди них трое детей (двое — младенцы). Завалы разбирают уже вторые сутки. Сегодня в Одессе — день траура.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: война, діти, дети, Днепр, Одесса, ООН, филатов;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 17:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал молчание ООН и других международных организаций, а также «леваков» и «профессуры западных университетов» и прочих деятелей, которые вопят о «преступлениях израильской военщины» в Газе, но игнорируют преступления российской армии в Украине".