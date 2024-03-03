Live
  • Вс 03.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе

Мир 17:17   03.03.2024
Оксана Горун
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе

Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал молчание ООН и других международных организаций, а также «леваков» и «профессуры западных университетов» и прочих деятелей, которые вопят о «преступлениях израильской военщины» в Газе, но игнорируют преступления российской армии в Украине.

Пост в telegram, посвященный трагедии в Одессе, Филатов написал на русском языке, пояснив: «чтобы некоторым было понятней».

«В Одессе убиты дети. Мирно спавшие у себя дома. В Одессе убиты дети. Дронами, которые запустила РоZZия. Молчит импотент Гутерриш. Молчат сотни скотов из десятков международных организаций. Молчат леваки и профессура западных университетов. Молчат ягнята, рвущие на себе рубаху, когда надо продать миру «преступления израильской военщины». Полезные идиоты, постящие фото якобы «убитых» детей с шестью пальцами и котов с пятью лапами», — написал Борис Филатов.

Мэр Днепра пришел к выводу, что мир сошел с ума, «он циничен, омерзителен и полон трусливых подонков».

Читайте также: Существование организации больше не имеет оправдания — посол Израиля про ООН

Ранее на убийство россиянами жителей Одессы отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы в Харькове понимаем боль Одессы, как, пожалуй, никто. Наши мысли сегодня с теми, кто потерял своих близких, и с теми, кто сейчас ждет новости о спасательной операции под завалами жилого дома. Мы сочувствуем всем, кто пострадал. И готовы предоставить Одессе всю необходимую помощь», — написал Терехов в telegram 2 марта.

Напомним, в ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Полев Одессе – в 9-этажный жилой дом. В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. На данный момент известно уже о десяти погибших, среди них трое детей (двое — младенцы). Завалы разбирают уже вторые сутки. Сегодня в Одессе — день траура.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео)
«Вонь ужасная» — река в центре Харькова загрязнена нефтепродуктами (видео)
03.03.2024, 13:44
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
03.03.2024, 17:17
Харьковчанка стала единственной ученой из Украины за всю историю саммита GYSS
Харьковчанка стала единственной ученой из Украины за всю историю саммита GYSS
03.03.2024, 14:57
Россияне перебрасывают войска из-под Синьковки, не могут добиться успеха — ВСУ
Россияне перебрасывают войска из-под Синьковки, не могут добиться успеха — ВСУ
03.03.2024, 11:20
Судья в Харькове за свои деньги купил микроавтобус военным
Судья в Харькове за свои деньги купил микроавтобус военным
03.03.2024, 12:32

Новости по теме:

07:19
Армия РФ четырежды атаковала на Харьковщине — Генштаб
09:25
Под Купянском уже образовалось кладбище российской техники и военных — мэр
09:09
На Харьковщине ждут «мощную работу» по российским самолетам Су
08:30
Наступление РФ может получить импульс к лету, многое зависит от Купянска — ISW
07:24
Атака «шахедов», авиаудары и два штурма на Харьковщине — данные Генштаба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал молчание ООН и других международных организаций, а также «леваков» и «профессуры западных университетов» и прочих деятелей, которые вопят о «преступлениях израильской военщины» в Газе, но игнорируют преступления российской армии в Украине".