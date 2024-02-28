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Существование организации больше не имеет оправдания — посол Израиля про ООН

Мир 12:03   28.02.2024
Гилад Эрдан
посол Израиля в ООН
Существование организации больше не имеет оправдания — посол Израиля про ООН Фото: twitter Gilad Erdan

Если ООН не может ничего предпринять для предотвращения агрессии, существование этой организации больше не имеет оправдания. Если этот орган не способен противостоять жестоким нападениям, но демонизирует борющихся с угрозой, тогда ООН потеряет какую-либо легитимность.

Автор: Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН
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  • Корреспондент Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если ООН не может ничего предпринять для предотвращения агрессии, существование этой организации больше не имеет оправдания. Если этот орган не…".