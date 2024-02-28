Существование организации больше не имеет оправдания — посол Израиля про ООН

Если ООН не может ничего предпринять для предотвращения агрессии, существование этой организации больше не имеет оправдания. Если этот орган не способен противостоять жестоким нападениям, но демонизирует борющихся с угрозой, тогда ООН потеряет какую-либо легитимность.