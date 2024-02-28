Существование организации больше не имеет оправдания — посол Израиля про ООН
Фото: twitter Gilad Erdan
Если ООН не может ничего предпринять для предотвращения агрессии, существование этой организации больше не имеет оправдания. Если этот орган не способен противостоять жестоким нападениям, но демонизирует борющихся с угрозой, тогда ООН потеряет какую-либо легитимность.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 12:03;
Корреспондент Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если ООН не может ничего предпринять для предотвращения агрессии, существование этой организации больше не имеет оправдания. Если этот орган не…".