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Існування організації більше не має виправдання – посол Ізраїлю про ООН

Політика 12:03   28.02.2024
Гілад Ердан
посол Ізраїлю в ООН
Існування організації більше не має виправдання – посол Ізраїлю про ООН

Якщо ООН не може нічого зробити для запобігання агресії, існування цієї організації більше не має виправдання. Якщо цей орган не здатний протистояти жорстоким нападам, але демонізує тих, хто бореться із загрозою, тоді ООН втратить будь-яку легітимність.

Автор: Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН
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Ви читали новину: «Існування організації більше не має виправдання – посол Ізраїлю про ООН»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 12:03;

  • Кореспондент Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо ООН не може нічого зробити для запобігання агресії, існування цієї організації більше не має виправдання. Якщо цей орган не…".