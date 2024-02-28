Існування організації більше не має виправдання – посол Ізраїлю про ООН

Якщо ООН не може нічого зробити для запобігання агресії, існування цієї організації більше не має виправдання. Якщо цей орган не здатний протистояти жорстоким нападам, але демонізує тих, хто бореться із загрозою, тоді ООН втратить будь-яку легітимність.