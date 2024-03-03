В Одессе нашли еще одного погибшего младенца и его мать под завалами

Количество погибших от удара российского «шахеда» по девятиэтажке в Одессе возросло до 10. Трагическую новость утром 3 марта сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

В 9 утра 3 марта из-под завалов обрушенной россиянами многоэтажки достали тело девятой жертвы — женщины.

«Рядом с телом женщины только что обнаружено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и года… Спасатели продолжают разбирать завал», — следом сообщил Олег Кипер.

Сейчас известно уже о десяти погибших из-за удара российского БпЛА «Шахед», среди них трое детей – еще двум было три года и четыре месяца.

Напомним, в ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Поле, в Одессе – в 9-этажный жилой дом. В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. Завалы разбирают уже больше суток. Сегодня в Одессе — траур.