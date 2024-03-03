В Одесі знайшли ще одне загибле немовля та його матір під завалами
Кількість загиблих від удару російського “шахеда” по дев’ятиповерхівці в Одесі зросла до 10. Трагічну новину вранці 3 березня повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
О 9-й ранку 3 березня з-під завалів обваленої росіянами багатоповерхівки дістали тіло дев’ятої жертви – жінки.
“Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку… Рятувальники продовжують розбирати завал”, – слідом повідомив Олег Кіпер.
Наразі відомо вже про десять загиблих через удар російського БпЛА “Шахед”, серед них троє дітей – ще двом було три роки та чотири місяці.
Нагадаємо, у ніч 2 березня Харків та Одесу атакували російські дрони. У Харкові ворожий БПЛА влучив у машини на Павловому Полі, в Одесі – по 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок удару дрона повністю завалився один під’їзд. Завали розбирають уже понад добу. Сьогодні в Одесі – день жалоби.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 09:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих від удару російського “шахеда” по дев’ятиповерхівці в Одесі зросла до 10. Трагічну новину вранці 3 березня повідомив начальник ОВА Олег Кіпер".