Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА
Вранці в неділю, 3 березня, армія РФ завдала чергового удару по Вовчанську. У ХОВА повідомили про його наслідки та обстріли регіону за добу.
“Сьогодні, о 7:20, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. Без постраждалих”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, по Вовчанську били й удень у суботу, 2 березня, пошкодили дах будинку.
За добу на Харківщині під обстрілами було понад 15 населених пунктів. У селі Олександрівка Богодухівського району пошкодили приватний будинок. У Куп’янську від ранкового удару 2 березня поранення зазнав 55-річний волонтер, пошкоджено цивільний автомобіль.
“О 6:55 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено чотири приватні домоволодіння та легковий автомобіль. Також руйнування зазнали об’єкт інфраструктури, будинок культури, будівля селищної ради. Постраждалих та загиблих не зафіксовано”, — нагадав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в неділю, 3 березня, армія РФ завдала чергового удару по Вовчанську. У ХОВА повідомили про його наслідки та обстріли регіону за добу".