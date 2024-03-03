Live
  • Нд 03.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА

Події 08:33   03.03.2024
Оксана Горун
Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА Фото: телеграм Олега Синєгубова

Вранці в неділю, 3 березня, армія РФ завдала чергового удару по Вовчанську. У ХОВА повідомили про його наслідки та обстріли регіону за добу.

“Сьогодні, о 7:20, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. Без постраждалих”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, по Вовчанську били й удень у суботу, 2 березня, пошкодили дах будинку.

За добу на Харківщині під обстрілами було понад 15 населених пунктів. У селі Олександрівка Богодухівського району пошкодили приватний будинок. У Куп’янську від ранкового удару 2 березня поранення зазнав 55-річний волонтер, пошкоджено цивільний автомобіль.

“О 6:55 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено чотири приватні домоволодіння та легковий автомобіль. Також руйнування зазнали об’єкт інфраструктури, будинок культури, будівля селищної ради. Постраждалих та загиблих не зафіксовано”, — нагадав Синєгубов.

Читайте також: Зранку росіяни вдарили ракетами по центру села Липці Харківської області

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Одесі знайшли ще одне загибле немовля та його матір під завалами
В Одесі знайшли ще одне загибле немовля та його матір під завалами
03.03.2024, 09:49
У Харкові масово продають квартири, побоюючись оточення – черговий фейк від РФ
У Харкові масово продають квартири, побоюючись оточення – черговий фейк від РФ
03.03.2024, 09:41
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА
Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА
03.03.2024, 08:33
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
03.03.2024, 06:00

Новини за темою:

08:41
Головні новини Харкова 3 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
08:33
Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА
19:53
Головні новини Харкова 2.03: росіяни 4 рази атакували Табаївку
00:38
Синєгубов повідомив про наслідки “прильоту” в Харкові
00:29
У Харкові після удару “шахедів” горять автомобілі – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вранці росіяни обстріляли Харківщину: пошкоджено навчальний заклад – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в неділю, 3 березня, армія РФ завдала чергового удару по Вовчанську. У ХОВА повідомили про його наслідки та обстріли регіону за добу".