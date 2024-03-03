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Утром россияне обстреляли Харьковщину: повреждено учебное заведение — ХОВА

Происшествия 08:33   03.03.2024
Оксана Горун
Утром россияне обстреляли Харьковщину: повреждено учебное заведение — ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

Утром в воскресенье, 3 марта, армия РФ нанесла очередной удар по Волчанску. В ХОВА сообщили о его последствиях и обстрелах региона за сутки.

«Сегодня, в 7:20, в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения. Без пострадавших», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, по Волчанску били и днем в субботу, 2 марта, — повредили крышу дома.

За сутки в Харьковской области под обстрелами было более 15 населенных пунктов. В селе Александровка Богодуховского района повредили частный дом.  В Купянске от утреннего удара 2 марта ранение получил 55-летний волонтер, поврежден гражданский автомобиль.

«В 6:55 в с. Липцы Харьковского района в результате вражеского обстрела были повреждены четыре частных домовладения и легковой автомобиль. Также разрушения понесли объект инфраструктуры, дом культуры, здание поселкового совета. Пострадавшие и погибшие не зафиксированы», — напомнил Синегубов.

Читайте также: Утром россияне ударили ракетами по центру села Липцы Харьковской области

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в воскресенье, 3 марта, армия РФ нанесла очередной удар по Волчанску. В ХОВА сообщили о его последствиях и обстрелах региона за сутки".