Утром россияне обстреляли Харьковщину: повреждено учебное заведение — ХОВА
Утром в воскресенье, 3 марта, армия РФ нанесла очередной удар по Волчанску. В ХОВА сообщили о его последствиях и обстрелах региона за сутки.
«Сегодня, в 7:20, в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения. Без пострадавших», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, по Волчанску били и днем в субботу, 2 марта, — повредили крышу дома.
За сутки в Харьковской области под обстрелами было более 15 населенных пунктов. В селе Александровка Богодуховского района повредили частный дом. В Купянске от утреннего удара 2 марта ранение получил 55-летний волонтер, поврежден гражданский автомобиль.
«В 6:55 в с. Липцы Харьковского района в результате вражеского обстрела были повреждены четыре частных домовладения и легковой автомобиль. Также разрушения понесли объект инфраструктуры, дом культуры, здание поселкового совета. Пострадавшие и погибшие не зафиксированы», — напомнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в воскресенье, 3 марта, армия РФ нанесла очередной удар по Волчанску. В ХОВА сообщили о его последствиях и обстрелах региона за сутки".