В Одесі рятувальники відкопали мати з немовлям, вже 8 загиблих через удар БпЛА

Наразі відомо вже про вісьмох загиблих через удар російського БпЛА “шахед”, серед них двоє дітей – 3-х років та 4-х місяців, повідомили у ДСНС України.

Проти ночі 2 березня Харків і Одеса атакували російські БпЛА «шахеди». У Харкові ворожий дрон поцілив автівки на Павловому Полі, в Одесі – 9-поверховий житловий будинок.

Внаслідок удару дрона повністю обвалився один під’їзд. Від ночі в Одесі триває рятувальна операція. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 5 людей, з яких 1 дитина. Наразі відомо про 9 поранених.

Також під завалами знайшли тіла 8 загиблих, серед яких двоє дітей – дитина 3 років і 4-місячне немовля.

Малятко знайшли разом із матір’ю, чоловік загиблої встиг врятувати малу доньку, вийшовши до іншої кімнати.

“Це службова собака Тара. Кане корсо, яка рятує людей. Її хазяїн Олесь Червоний допомагає рятівникам зараз на уламках того будинку в Одесі, який вночі розбив російський шахед. Сьогодні Тара разом з іншими двома службовими собаками і рятівниками знайшла тіло загиблої дитини на тих розвалах. Лягла й плакала”, – розповіла одеситка Олена Балаба.

Рятувальна операція триває.

На завтра в Одесі та області оголошено жалобу.