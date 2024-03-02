В Одесі рятувальники відкопали мати з немовлям, вже 8 загиблих через удар БпЛА
Наразі відомо вже про вісьмох загиблих через удар російського БпЛА “шахед”, серед них двоє дітей – 3-х років та 4-х місяців, повідомили у ДСНС України.
Проти ночі 2 березня Харків і Одеса атакували російські БпЛА «шахеди». У Харкові ворожий дрон поцілив автівки на Павловому Полі, в Одесі – 9-поверховий житловий будинок.
Внаслідок удару дрона повністю обвалився один під’їзд. Від ночі в Одесі триває рятувальна операція. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 5 людей, з яких 1 дитина. Наразі відомо про 9 поранених.
Також під завалами знайшли тіла 8 загиблих, серед яких двоє дітей – дитина 3 років і 4-місячне немовля.
Малятко знайшли разом із матір’ю, чоловік загиблої встиг врятувати малу доньку, вийшовши до іншої кімнати.
“Це службова собака Тара. Кане корсо, яка рятує людей. Її хазяїн Олесь Червоний допомагає рятівникам зараз на уламках того будинку в Одесі, який вночі розбив російський шахед. Сьогодні Тара разом з іншими двома службовими собаками і рятівниками знайшла тіло загиблої дитини на тих розвалах. Лягла й плакала”, – розповіла одеситка Олена Балаба.
Рятувальна операція триває.
На завтра в Одесі та області оголошено жалобу.
Читайте також: Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: атака, БПЛА, дитина, дрон, завали, загиблі, младенец, Одесса, подъезд, поранені, удар, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Одесі рятувальники відкопали мати з немовлям, вже 8 загиблих через удар БпЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 22:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо вже про вісьмох загиблих через удар російського БпЛА “шахед”, серед них двоє дітей – 3-х років та 4-х місяців, повідомили у ДСНС України. ".