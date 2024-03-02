В Одессе спасатели откопали мать с младенцем, уже 8 погибших из-за удара БпЛА
Сейчас известно уже о восьми погибших из-за удара российского БпЛА «шахед», среди них двое детей – 3-х лет и 4-х месяцев, сообщили в ГСЧС Украины.
На ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Поле, в Одессе – в 9-этажный жилой дом.
В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. С ночи в Одессе разбирают завалы — сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 5 человек, из которых 1 ребенок. Сейчас известно о 9 раненых.
Также под завалами нашли тела 8 погибших, среди которых двое детей – ребенок 3 лет и 4-месячный младенец.
Малыша нашли вместе с матерью, муж погибшей успел спасти маленькую дочь, выйдя в другую комнату.
«Это служебная собака Тара. Кане корсо, которая спасает людей. Ее хозяин Олесь Красный помогает спасателям сейчас на обломках того дома в Одессе, который ночью разбил российский «шахед». Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями нашла тело погибшего ребенка на тех развалах. Легла и плакала», — рассказала одесситка Елена Балаба.
Спасательная операция продолжается.
На завтра в Одессе и области объявлен траур.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака, БПЛА, дитина, дрон, завали, загиблі, младенец, Одесса, погибшие, подъезд, поранені, ребенок, удар, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 22:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас известно уже о восьми погибших из-за удара российского БпЛА «шахед», среди них двое детей – 3-х лет и 4-х месяцев, сообщили в ГСЧС Украины.".