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В Одессе спасатели откопали мать с младенцем, уже 8 погибших из-за удара БпЛА

Происшествия 22:07   02.03.2024
Оксана Якушко
В Одессе спасатели откопали мать с младенцем, уже 8 погибших из-за удара БпЛА

Сейчас известно уже о восьми погибших из-за удара российского БпЛА «шахед», среди них двое детей – 3-х лет и 4-х месяцев, сообщили в ГСЧС Украины.

На ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Поле, в Одессе – в 9-этажный жилой дом.

 

В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. С ночи в Одессе разбирают завалы —  сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 5 человек, из которых 1 ребенок. Сейчас известно о 9 раненых.

Также под завалами нашли тела 8 погибших, среди которых двое детей – ребенок 3 лет и 4-месячный младенец.
Малыша нашли вместе с матерью, муж погибшей успел спасти маленькую дочь, выйдя в другую комнату.

«Это служебная собака Тара. Кане корсо, которая спасает людей. Ее хозяин Олесь Красный помогает спасателям сейчас на обломках того дома в Одессе, который ночью разбил российский «шахед». Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями нашла тело погибшего ребенка на тех развалах. Легла и плакала», — рассказала одесситка Елена Балаба.

Спасательная операция продолжается.

На завтра в Одессе и области объявлен траур.

Читайте также: 3 человека пострадали из-за удара «шахеда» по жилому кварталу Харькова (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 22:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас известно уже о восьми погибших из-за удара российского БпЛА «шахед», среди них двое детей – 3-х лет и 4-х месяцев, сообщили в ГСЧС Украины.".