В Одессе спасатели откопали мать с младенцем, уже 8 погибших из-за удара БпЛА

Сейчас известно уже о восьми погибших из-за удара российского БпЛА «шахед», среди них двое детей – 3-х лет и 4-х месяцев, сообщили в ГСЧС Украины.

На ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Поле, в Одессе – в 9-этажный жилой дом.

В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. С ночи в Одессе разбирают завалы — сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 5 человек, из которых 1 ребенок. Сейчас известно о 9 раненых.

Также под завалами нашли тела 8 погибших, среди которых двое детей – ребенок 3 лет и 4-месячный младенец.

Малыша нашли вместе с матерью, муж погибшей успел спасти маленькую дочь, выйдя в другую комнату.

«Это служебная собака Тара. Кане корсо, которая спасает людей. Ее хозяин Олесь Красный помогает спасателям сейчас на обломках того дома в Одессе, который ночью разбил российский «шахед». Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями нашла тело погибшего ребенка на тех развалах. Легла и плакала», — рассказала одесситка Елена Балаба.

Спасательная операция продолжается.

На завтра в Одессе и области объявлен траур.