Мер Дніпра назвав імпотентом генсека ООН після вбивства дітей РФ в Одесі

Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував мовчання ООН та інших міжнародних організацій, а також “ліваків” та “професури західних університетів” та інших діячів, які кричать про “злочини ізраїльської вояччини” в Газі, але ігнорують злочини російської армії в Україні.

Пост у телеграмі, присвячений трагедії в Одесі, Філатов написав російською мовою, пояснивши: “щоб деяким було зрозуміліше”.

“В Одесі вбиті діти. Котрі мирно спали у себе вдома. В Одесі вбиті діти. Дронами, які запустила РоZZія. Мовчить імпотент Гутерреш. Мовчать сотні скотів з десятків міжнародних організацій. Мовчать ліваки та професура західних університетів. Мовчать ягнята, що рвуть на собі сорочку, коли треба продати світові “злочини ізраїльської вояччини”. Корисні ідіоти, що постять фото нібито “вбитих” дітей із шістьма пальцями та котів із п’ятьма лапами”, – написав Борис Філатов.

Мер Дніпра дійшов висновку, що світ збожеволів, “він цинічний, огидний і сповнений боягузливих покидьків”.

Раніше на вбивство росіянами жителів Одеси відреагував мер Харкова Ігор Терехов.

“Ми в Харкові розуміємо біль Одеси, як, мабуть, ніхто. Наші думки сьогодні з тими, хто втратив своїх близьких, і з тими, хто зараз чекає на новини про рятувальну операцію під завалами житлового будинку. Ми співчуваємо всім, хто постраждав. I готові надати Одесі всю необхідну допомогу“, – написав Терехов у телерамі 2 березня.

Нагадаємо, у ніч 2 березня Харків та Одесу атакували російські дрони. У Харкові ворожий БПЛА влучив у машини на Павловому Полі, в Одесі – по 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок удару дрона повністю завалився один під’їзд. На цей час відомо вже про десять загиблих, серед них троє дітей (двоє – немовлята). Завали розбирають уже другу добу. Сьогодні в Одесі – день жалоби.