Атака російських ракет по Одесі – 14 загиблих і 46 поранених (фото)
15 березня близько 11:00 росіяни ракетами атакували Одесу, а коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, вороги завдали повторного удару. На завтра в Одесі оголошено жалобу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ударом пошкоджені 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 м².
Читайте також: Мер Дніпра назвав імпотентом генсека ООН після вбивства РФ дітей в Одесі
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: атака, ГСЧС Украины, загиблі, Одесса, Одесская ОВА, Олег Кипер, пожежа, поранені, ракета, ракетний удар, спасатели, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака російських ракет по Одесі – 14 загиблих і 46 поранених (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 14:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня близько 11:00 росіяни ракетами атакували Одесу, а коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, вороги завдали повторного удару. На завтра в Одесі оголошено жалобу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.".