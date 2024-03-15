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Атака російських ракет по Одесі – 14 загиблих і 46 поранених (фото)

Події 14:25   15.03.2024
Оксана Якушко

15 березня близько 11:00 росіяни ракетами атакували Одесу, а коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, вороги завдали повторного удару. На завтра в Одесі оголошено жалобу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ударом пошкоджені 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 м².

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня близько 11:00 росіяни ракетами атакували Одесу, а коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, вороги завдали повторного удару. На завтра в Одесі оголошено жалобу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.".