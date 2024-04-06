Терехов розповів про стан поранених і тисячі вибитих вікон у Харкові

11 поранених внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова у ніч проти 6 квітня перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

“Робимо все для того, щоб закрити контури. Бо, за попередніми підрахунками, 3600 вибито вікон у дев’яти багатоповерхових будинках в Шевченківському районі. Крім цього, є невеликий порив водогону. Працюємо, щоб якнайшвидше все це відновити”, – розповів Терехов.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. За попередніми даними облпрокуратури, ворог вдарив двома ракетами типу С-300 із території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення. Як повідомляв Терехов, пошкоджені щонайменше дев’ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адмінбудівель, магазин, АЗС, СТО та десять авто.