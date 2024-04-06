Терехов рассказал о состоянии раненых и тысячах выбитых окон в Харькове
11 раненых в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова и ночь на 6 апреля находятся в больницах в состоянии средней тяжести, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.
«Делаем все для того, чтобы закрыть контуры. Потому что, по предварительным подсчетам, 3600 выбито окон в девяти многоэтажных домах в Шевченковском районе. Кроме этого, есть небольшой порыв водопровода. Работаем, чтобы как можно быстрее все это восстановить», — рассказал Терехов.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Как сообщал Терехов, повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, три общежития, ряд админзданий, магазин, АЗС, СТО и десять авто.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, пострадавшие, ракетний удар, терехов, Харьков, Шевченковский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов рассказал о состоянии раненых и тысячах выбитых окон в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 10:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 раненых в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова и ночь на 6 апреля находятся в больницах в состоянии средней тяжести".