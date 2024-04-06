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Терехов рассказал о состоянии раненых и тысячах выбитых окон в Харькове

Происшествия 10:12   06.04.2024
Елена Нагорная
Терехов рассказал о состоянии раненых и тысячах выбитых окон в Харькове

11 раненых в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова и ночь на 6 апреля находятся в больницах в состоянии средней тяжести, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Делаем все для того, чтобы закрыть контуры. Потому что, по предварительным подсчетам, 3600 выбито окон в девяти многоэтажных домах в Шевченковском районе. Кроме этого, есть небольшой порыв водопровода. Работаем, чтобы как можно быстрее все это восстановить», — рассказал Терехов.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. Как сообщал Терехов, повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, три общежития, ряд админзданий, магазин, АЗС, СТО и десять авто.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 раненых в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова и ночь на 6 апреля находятся в больницах в состоянии средней тяжести".