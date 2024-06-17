Путин может применить тактическое ядерное оружие, если проиграет – СНБО

Президент Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия с момента вторжения на Украину два года назад. СЕФА КАРАКАН/АНАДОЛУ/GETTY IMAGES

Президент Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия будет разгромлена в Украине, сообщил в интервью The Times секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Комментарии Александра Литвиненко прозвучали после того, как лидеры «Большой семерки» предупредили на саммите в Италии, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет встречено «серьезными последствиями».

Российские официальные лица часто угрожали запустить ядерное оружие по Украине или западным странам с момента вторжения Путина в 2022 году. Однако частота угроз притупила их воздействие, и некоторые официальные лица на Западе заявили, что Путин блефует, пытаясь запугать союзников Киева. Китай также заявил, что любая ядерная эскалация конфликта неприемлема.

Однако на вопрос, были ли какие-либо обстоятельства, при которых Путин мог бы прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, Литвиненко ответил: «Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения». Такое поражение, по его словам, может спровоцировать развал российских линий фронта, дезертирство армии и протесты в Москве.

Литвиненко заявил, что маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия будет иметь преимущество в войне.

Тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя или для нанесения ограниченных ударов и имеет гораздо меньшую мощность, чем стратегическое ядерное оружие, которое может сравнять с землей города. Ядерное оружие не использовали с 1945 года.

Литвиненко заявил, что сомнительно, что Путин применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцирует третью мировую войну. «Он хочет жить», — сказал он. Он также утверждает, что поражение России на поле боя на Украине не приведет автоматически к использованию Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот на самом деле является «победой».

Это не так уж неправдоподобно, как может показаться, учитывая, что Кремль полностью контролирует национальное телевидение.

Александра Устинова, депутат от оппозиции, возглавляющая парламентскую комиссию Украины по вооружению и боеприпасам, отреагировала со скептицизмом на комментарии Литвиненко. «Путин сумасшедший, но он понимает, что есть вещи, которые вы можете сделать, и те, что не можете сделать», — сказала она.

Литвиненко, бывший глава службы внешней разведки Украины, был назначен главой Совета национальной безопасности в марте. Он также изучал криптографию в Академии КГБ в Москве с 1989 по 1994 год и имеет опыт работы в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне.

На глобальной мирной конференции, состоявшейся в Швейцарии на выходных, присутствовали делегаты из более чем 90 стран. На ней не было ни российских, ни китайских чиновников. США представляла вице-президент Камала Харрис.

Несмотря на дипломатические усилия, перспектива мира кажется отдаленной. Проект итоговой декларации конференции, с которым ознакомилось агентство Reuters, призывал к уважению территориальной целостности Украины, но не уточнял, как можно положить конец войне или когда могут начаться переговоры с Москвой. Однако он осудил российскую ядерную угрозу.

Россия недавно провела учения по применению тактического ядерного оружия на юге страны, вблизи районов Украины, находящихся под контролем российских сил, а также на северо-западе. Путин заявил, что приказал провести учения в ответ на напряженность в отношениях с Западом из-за его поддержки Украины.

«Эти люди больны на голову, это факт. Поэтому нельзя точно сказать, способны они на это или нет», — заявил Зеленский.

США начали «тщательно готовиться» к российскому удару по Украине с применением тактического ядерного оружия в конце 2022 года, сообщил в марте CNN со ссылкой на представителей Белого дома. Росли опасения, что Путин может отдать приказ о нападении, поскольку в ноябре того же года киевские силы вытеснили российскую армию из Херсона на юге Украины

В НАТО заявили, что не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако тактические боеголовки можно бесшумно транспортировать и запускать из систем обычных вооружений, которые Москва уже развернула в Украине, а это означает, что российские приготовления к запуску будет труднее обнаружить, даже при наличии передовых спутниковых технологий.

Украина также начала использовать западное оружие для нанесения ударов по силам Путина внутри России. Хотя Великобритания не ввела ограничений на использование своего оружия, Вашингтон заявил, что Украина может использовать свои ракеты только для защиты охваченной боевыми действиями Харьковской области.

«У нас есть две очень важные военные задачи», — сказал Литвиненко. – Первое — остановить русских на линии фронта, второе — нанести удар вглубь России. Наша цель — критически важная инфраструктура, которая позволяет России вести войну».