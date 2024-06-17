НАТО хочет перевести часть ядерных ракет в режим боеготовности – Столтенберг

НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая, заявил глава альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph и добавил, что блок должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал своим противникам.

Он сообщил, что между членами НАТО шли прямые консультации по вопросу вывода ракет из хранилища и перевода их в режим ожидания, и призвал к использованию прозрачности в качестве сдерживающего фактора.

Столтенберг заявил: «Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем».

В обширном интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он резко предупредил об угрозе со стороны Китая. Он также сказал, что ожидает, что лейбористское правительство станет верным союзником НАТО, и поддержал новые планы по поставкам оружия на Украину, защищенным от Трампа.

Столтенберг заявил, что ядерная прозрачность должна стать краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить альянс к более опасному миру.

Десять лет назад ядерные учения проводились в полной секретности. Теперь Столтенберг открыто хвалит 32 своих союзников за вклад в сдерживание, в том числе и Нидерланды за инвестиции в истребители двойного назначения, способные нести американское ядерное оружие.

«Прозрачность помогает донести до нас прямое сообщение о том, что мы, конечно же, являемся ядерным альянсом», — сказал Столтенберг. «Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО — нет, является более опасным миром».

Он предупредил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, включая свой ядерный арсенал, который вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

«А это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерным потенциалом — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», — сказал Столтенберг.

Предупреждения Столтенберга прозвучали после того, как на прошлой неделе страны «Большой семерки» резко раскритиковали Китай и Россию в коммюнике, которое призвало Пекин прекратить поставки оружейных технологий в Москву и выступило против «милитаризации» Китая в Тихоокеанском регионе.

И США, и Великобритания передали свои средства ядерного сдерживания НАТО, в то время как другие европейские союзники разделяют бремя ответственности, храня оружие на своей территории и инвестируя в системы для его запуска.

Количество действующего ядерного оружия является совершенно секретным, но, по оценкам, в Великобритании одновременно развернуто около 40 из 225 ядерных боеголовок. В США их около 1700 из 3700.

Франция, третья ядерная держава НАТО, не предоставляет свой атомный арсенал альянсу из-за давнего решения сохранить независимость, а не собственное сдерживание.

Столтенберг настаивал на том, что США и их европейские союзники сейчас модернизируют свои силы ядерного сдерживания перед лицом возросшей угрозы со стороны России.

Он сказал: «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО.

«Затем, конечно, у вас есть Соединенное Королевство, которое является особенным, потому что у Соединенного Королевства есть собственное ядерное оружие».

В воскресенье BBC сообщила, что на прошлой неделе у берегов Шотландии была замечена российская подводная лодка, находящаяся сейчас на Кубе.

По данным Министерства обороны России, «Казань» способна нести современное вооружение, но она не заходила в воды Великобритании. Тем не менее Министерство обороны проинформировало премьер-министра.

Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие на Украине и разместил боеголовки ближе к границам Европы. Однако в последнее время он смягчил свои угрозы.

Глава НАТО отказался обсуждать, сколько боеголовок следует вывести со складов хранения и перевести в режим ожидания, но сообщил, что по этому вопросу проводились живые консультации.