Украина в праве уничтожать установки, из которых бьют по Харькову- Столтенберг
Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя пока наложены определенные ограничения на использование этого вооружения… Россияне атакуют со своей территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Ограничения постепенно упраздняются, и это поможет украинцам защищаться.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99%…".