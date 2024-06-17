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Украина в праве уничтожать установки, из которых бьют по Харькову- Столтенберг

Мир 11:42   17.06.2024
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО 
Украина в праве уничтожать установки, из которых бьют по Харькову- Столтенберг

Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя пока наложены определенные ограничения на использование этого вооружения… Россияне атакуют со своей территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Ограничения постепенно упраздняются, и это поможет украинцам защищаться.

Автор: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО 
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99%…".