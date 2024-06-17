Украина в праве уничтожать установки, из которых бьют по Харькову- Столтенберг

Украина имеет право на самозащиту. Это право включает в себя возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя пока наложены определенные ограничения на использование этого вооружения… Россияне атакуют со своей территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Ограничения постепенно упраздняются, и это поможет украинцам защищаться.