Україна має право знищувати установки, з яких б’ють по Харкову – Столтенберг

Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча поки накладені певні обмеження на використання цього озброєння… Росіяни атакують зі своєї території й Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися.