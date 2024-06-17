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Україна має право знищувати установки, з яких б’ють по Харкову – Столтенберг

Події 11:42   17.06.2024
Єнс Столтенберг
генеральний секретар НАТО
Україна має право знищувати установки, з яких б’ють по Харкову – Столтенберг

Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча поки накладені певні обмеження на використання цього озброєння… Росіяни атакують зі своєї території й Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися.

Автор: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги…".