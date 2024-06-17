НАТО хоче перевести частину ядерних ракет у режим боєздатності – Столтенберг

НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає з боку Росії та Китаю, заявив глава альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю The Telegraph і додав, що блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал противникам.

Він повідомив, що між членами НАТО йшли прямі консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у режим очікування, і закликав до використання прозорості як фактора, що стримує.

Столтенберг заявив: «Я не вдаватимуся в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які зберігати, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо.

У широкому інтерв’ю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі він різко попередив про загрозу Китаю. Він також сказав, що очікує, що лейбористський уряд стане вірним союзником НАТО і підтримав нові плани щодо постачання зброї в Україну, захищені від Трампа.

Столтенберг заявив, що ядерна прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до більш небезпечного світу.

Десять років тому ядерні навчання проводилися у повній таємності. Тепер Столтенберг відкрито хвалить 32 своїх союзників за внесок у стримування, у тому числі й Нідерланди за інвестиції у винищувачі подвійного призначення, здатні нести американську ядерну зброю.

“Прозорість допомагає донести до нас пряме повідомлення про те, що ми, звичайно ж, є ядерним альянсом”, – сказав Столтенберг. «Метою НАТО, звичайно, є мир без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, тому що світ, у якому Росія, Китай та Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО — ні, є небезпечним світом».

Він попередив, що Китай вкладає значні кошти в сучасне озброєння, включаючи свій ядерний арсенал, який зросте до 1000 боєголовок до 2030 року.

«А це означає, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, із чим ніколи раніше не стикався, а саме з двома потенційними противниками, які мають ядерний потенціал — Китаєм та Росією. Звісно, ​​це має наслідки», – сказав Столтенберг.

Попередження Столтенберга пролунали після того, як минулого тижня країни «Великої сімки» різко розкритикували Китай та Росію у комюніке, яке закликало Пекін припинити постачання збройових технологій до Москви та виступило проти «мілітаризації» Китаю в Тихоокеанському регіоні.

І США, і Великобританія передали свої кошти ядерного стримування НАТО, тоді як інші європейські союзники поділяють тягар відповідальності, зберігаючи зброю на своїй території та інвестуючи в системи її запуску.

Кількість ядерної зброї, яка діє, є абсолютно секретною, але, за оцінками, у Великій Британії одночасно розгорнули близько 40 із 225 ядерних боєголовок. У США їх близько 1700 із 3700.

Франція, третя ядерна держава НАТО, не надає свого атомного арсеналу альянсу через давнє рішення зберегти незалежність, а не власне стримування.

Столтенберг наполягав на тому, що США та їхні європейські союзники зараз модернізують свої сили ядерного стримування перед загрозою з боку Росії.

Він сказав: «США модернізує свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають у Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО”.

«Потім, звичайно, у вас є Сполучене Королівство, яке є особливим, тому що Сполучене Королівство має власну ядерну зброю».

У неділю BBC повідомила, що минулого тижня біля берегів Шотландії був помічений російський підводний човен, який зараз перебуває на Кубі.

За даними Міністерства оборони Росії, Казань здатна нести сучасне озброєння, але вона не заходила у води Великобританії. Проте Міністерство оборони поінформувало прем’єр-міністра.

Володимир Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю в Україні та розмістив боєголовки ближче до кордонів Європи. Проте останнім часом він пом’якшив свої погрози.

Глава НАТО відмовився обговорювати, скільки боєголовок слід вивести зі складів зберігання та перевести в режим очікування, але повідомив, що з цього питання проводилися живі консультації.