Ворог отримав гідну відсіч у Куп’янську, чи намагався прорватися ще (відео)

ЗС РФ більше не намагалися зайти у місто Куп’янськ на Харківщині. Після останньої такої спроби росіяни отримали гідну відсіч від воїнів ЗСУ, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Це історія, де ворог намагався зненацька захопити наші ЗСУ, зайти в тил, але отримав гідну відсіч і зараз таких спроб не робить, розуміючи, що буде знищений. Ворог великими силами намагався зайти у Куп’янськ, але був знищений, – це злагодженість сил наших СОУ і ЗСУ. Вони б’ються за кожний сантиметр нашої землі. Важко, бо ворога дуже багато. Дуже багато живої сили, техніки, засобів, озброєння тощо», – зазначив Беседін.

Евакуація в Куп’янській громаді триває безперервно, але деякі жителі відмовляються виїхати, бо «тут їхні будинки», додав Беседін.

«Всі служби задіяні. Щодня знаходяться, в тому числі, і на лівому березі громади – це Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, район Заоскілля, де відбувалися події про які ми тільки, що казали», – продовжив Беседін.

Нагадаємо, 13 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни, частина яких була переодягнута у форму ЗСУ, намагалися в чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Однак, де саме – не уточнювали. Про те, що напередодні ворожий десант прорвався у Куп’янськ, повідомили у Deep State. На карті аналітиків видно, що окупанти змогли просунутися біля Куп’янська і тепер «сіра зона» – за кілометр від міста.