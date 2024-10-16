Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить

Общество 13:23   16.10.2024
Виктория Яковенко
Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Работники КП «Харьковблагоустройство» наладили собственное производство инвентаря для уборки города. Речь идет об изготовлении веерных граблей.

Сейчас предприятие уже изготовило 300 грабель, всего в этом году планируют сделать 1000. Отмечается, что ежедневно коммунальщики изготавливают 20 штук.

«Мы начали производить инвентарь самостоятельно, поскольку это позволяет нам контролировать качество и делать инструменты более прочными и долговечными, чем покупавшиеся ранее. Теперь, когда каждая копейка важна, возможность производить инвентарь на месте позволяет значительно экономить. К тому же наши изделия прослужат дольше», — рассказал директор КП Валерий Белокудря.

Грабли уже используются в городе, добавили коммунальщики.

«Изготовление начинается с подготовки металла, в частности резка металла, выравнивания, придания формы. Далее после сборки заготовок свариваем основную конструкцию и зачищаем ее. Последний этап – это покрытие молотковой краской», — отметил электрогазосварщик Игорь Мельник.

делают грабли в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
делают грабли в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
делают грабли в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
делают грабли в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: В Харькове начали отключать фонтаны – мэрия (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
15.10.2024, 13:24
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
15.10.2024, 15:34
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
16.10.2024, 13:55
Новости Харькова – главное за 16.10: атаки РФ, операция ГУР возле Липцев
Новости Харькова – главное за 16.10: атаки РФ, операция ГУР возле Липцев
16.10.2024, 14:47
Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика
Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика
16.10.2024, 14:43

Новости по теме:

09:20
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
16:19
Назвали самые комфортные для жизни города мира в 2024 году – CNN
08:26
На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо
16:08
Какие города мира признаны самым дорогими для эмигрантов в 2024 году – CNN
15:38
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает

Вы читали новость: «Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковблагоустройство» наладили собственное производство инвентаря для уборки города. Речь идет об изготовлении веерных граблей.".