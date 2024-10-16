Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить
Работники КП «Харьковблагоустройство» наладили собственное производство инвентаря для уборки города. Речь идет об изготовлении веерных граблей.
Сейчас предприятие уже изготовило 300 грабель, всего в этом году планируют сделать 1000. Отмечается, что ежедневно коммунальщики изготавливают 20 штук.
«Мы начали производить инвентарь самостоятельно, поскольку это позволяет нам контролировать качество и делать инструменты более прочными и долговечными, чем покупавшиеся ранее. Теперь, когда каждая копейка важна, возможность производить инвентарь на месте позволяет значительно экономить. К тому же наши изделия прослужат дольше», — рассказал директор КП Валерий Белокудря.
Грабли уже используются в городе, добавили коммунальщики.
«Изготовление начинается с подготовки металла, в частности резка металла, выравнивания, придания формы. Далее после сборки заготовок свариваем основную конструкцию и зачищаем ее. Последний этап – это покрытие молотковой краской», — отметил электрогазосварщик Игорь Мельник.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: город, грабли, инвентарь, коммунальщики, уборка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковблагоустройство» наладили собственное производство инвентаря для уборки города. Речь идет об изготовлении веерных граблей.".