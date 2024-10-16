Харківські комунальники почали самі виготовляти інвентар, щоб заощадити (фото)

Працівники КП «Харківблагоустрій» налагодило власне виробництво інвентарю для прибирання міста. Мова йде про виготовлення віялових грабель.

Наразі підприємство вже виготовило 300 грабель, загалом цьогоріч планують зробити 1000. Зазначається, що щодня комунальники виготовляють 20 штук.

«Ми почали виробляти інвентар самостійно, оскільки це дозволяє нам контролювати якість і робити інструменти більш міцними та довговічними, ніж ті, що купували раніше. Зараз, коли кожна копійка важлива, можливість виробляти інвентар на місці дозволяє значно заощаджувати. До того ж, наші вироби прослужать довше», – розповів директор КП Валерій Білокудря.

Граблі вже використовуються у місті, додали комунальники.

«Виготовлення починається з підготовки металу, зокрема різка металу, вирівнювання, надання форми. Далі після збірки заготовок зварюємо основну конструкцію й зачищаємо її. Останній етап — це покриття молотковою фарбою», – зазначив електрогазозварник Ігор Мельник.