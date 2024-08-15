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«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов

Общество 09:20   15.08.2024
Виктория Яковенко
«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов скриншот

Сутки в Харькове прошли более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Но раздаются воздушные тревоги, по меньшей мере, три раза в сутки. Нужно быть очень осторожными. Кроме этого, харьковчане слышат, что вблизи Харькова раздаются взрывы. Это Липцевское направление, которое расположено недалеко от Харькова», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки в Харькове прошли более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".