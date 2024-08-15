«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов

Сутки в Харькове прошли более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Но раздаются воздушные тревоги, по меньшей мере, три раза в сутки. Нужно быть очень осторожными. Кроме этого, харьковчане слышат, что вблизи Харькова раздаются взрывы. Это Липцевское направление, которое расположено недалеко от Харькова», — отметил мэр.