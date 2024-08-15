«Вблизи Харькова раздаются взрывы, нужно быть осторожными» — Терехов
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Сутки в Харькове прошли более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Но раздаются воздушные тревоги, по меньшей мере, три раза в сутки. Нужно быть очень осторожными. Кроме этого, харьковчане слышат, что вблизи Харькова раздаются взрывы. Это Липцевское направление, которое расположено недалеко от Харькова», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, город, слышат, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 09:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки в Харькове прошли более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".