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«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов

Суспільство 09:20   15.08.2024
Вікторія Яковенко
«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов скриншот

Доба у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Але лунають повітряні тривоги, щонайменше три рази на добу. Потрібно бути дуже обережними. Крім цього, харків’яни чують, що поблизу Харкова лунають вибухи. Це Липцівський напрямок, який розташований недалеко від Харкова», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".