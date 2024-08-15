«Поблизу Харкова лунають вибухи, потрібно бути обережними» – Терехов

Доба у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Але лунають повітряні тривоги, щонайменше три рази на добу. Потрібно бути дуже обережними. Крім цього, харків’яни чують, що поблизу Харкова лунають вибухи. Це Липцівський напрямок, який розташований недалеко від Харкова», – зазначив мер.