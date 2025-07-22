Местами град: прогноз погоды на 23 июля в Харькове и области
Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное штормовое предупреждение по региону на завтра, 23 июля. Ожидают сильный ветер, грозу и град.
Метеорологи сообщили: в Харькове 23 июля возможен дождь и гроза. Ветер будет с порывами до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью 19 – 21°, днем 26 – 28°.
В области также будет кратковременный дождь и гроза, сильный ветер, возможен град. Температура воздуха ночью 17 – 22°, днем 26 – 31°.
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Ранее харьковские синоптики подвели итоги того, как сказалась погода второй декады июля на урожае. По их оценкам, местами в области выпало чрезмерное количество осадков. При этом дожди были неравномерными не только по территории, но и во времени. Несмотря на грозы и ливни, из-за жары на большей части территории области увлажненность метрового слоя почвы была в два-три раза меньше оптимальных показателей. А в центральных и северо-восточных районах на многих площадях продолжалась засуха.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: град, гроза, дождь, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 21:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии объявил очередное штормовое предупреждение по региону на завтра, 23 июля. Ожидают сильный ветер, грозу и град".