Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) по Харьковщине в течение суток 23 июля опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Так, по Харькову ожидаются гроза и днем порывы ветра до 15 — 20 м/с. По области — гроза, днем порывы ветра до 15 — 20 м/с и местами град.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — призывают метеорологи.
В Региональном центре по гидрометеорологии ранее подвели итоги переменчивой погоды в течение второй декады июля и ее влияния на урожай.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 14:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) по Харьковщине в течение суток 23 июля опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.".