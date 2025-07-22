Штормовое предупреждение на 23 июля по Харькову и области: гроза, шквалы, град

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) по Харьковщине в течение суток 23 июля опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, по Харькову ожидаются гроза и днем порывы ветра до 15 — 20 м/с. По области — гроза, днем порывы ветра до 15 — 20 м/с и местами град.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — призывают метеорологи.

В Региональном центре по гидрометеорологии ранее подвели итоги переменчивой погоды в течение второй декады июля и ее влияния на урожай.