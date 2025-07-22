Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 1921-м «появился» писатель Остап Вишня. В 1922-м основали первый курень старших пластунов «Лесные Черты». В 1942-м нацисты окончательно оккупировали территорию Украины. В 1969-м в Испании реставрировали монархию – на престол взошел Хуан Карлос I. В 2011-м произошли теракты в Норвегии, устроенные Андерсом Брейвиком.

Праздники и памятные даты 22 июля

22 июля в мире – День летнего отдыха.

Также сегодня: Всемирный день мозга, День гамака, День Манго, День приближенного значения числа Пи.

22 июля в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Это произошло в рамках Первого крестового похода. Подробнее.

22 июля 1819 года в Полтаве состоялась премьера спектакля по первому драматическому произведению украинской литературы – «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Подробнее.

22 июля 1921 года «появился» писатель Остап Вишня. Подробнее.

22 июля 1922 года основан первый и крупнейший курень старших пластунов (в возрасте более 18 лет) – «Лесные Черты». Подробнее.

22 июля 1942 года нацисты захватили последний город УССР – Свердловск Ворошиловградской области (сейчас – Довжанск Луганской области). С этого момента территория Украины была полностью оккупирована нацистскими захватчиками. Подробнее.

22 июля 1969 года Хуан Карлос I официально стал королем Испании, сменив во главе страны многолетнего диктатора Франсиско Франко (он правил 30 лет — с 1939-го). Подробнее.

22 июля 2011 года произошли теракты в Норвегии. 32-летний Андерс Брейвик устроил стрельбу на острове Утойа, где находился молодежный лагерь Лейбористской партии – Лига рабочей молодежи. Погибли 68 человек, в основном это была молодежь в возрасте от 16 до 22 лет, были и младшие подростки. Этой трагедии предшествовала еще одна в тот же день – взрыв в Осло, у здания норвежского правительства. В результате погибли восемь человек, более 200 получили ранения.

Оба теракта организовал и осуществил Брейвик. Традиционно его определяют как неонациста или ультраправого экстремиста. У него была собственная идеологическая программа, которую изложил в манифесте на 1500 страниц под названием «2083: Декларация независимости Европы». Ключевыми идеями террориста была ненависть к мусульманам, а соответственно – либеральным политикам, позволяющим мусульманскую эмиграцию в Европу. Психические проблемы, как впоследствии выяснилось, у Брейвика было еще с детства из-за жестокого обращения с ним матери. Его сочли непригодным к военной службе, несмотря на впечатляющую физическую форму. Так что военной подготовки будущий массовый убийца не имел. Он сам на судебных заседаниях утверждал, что начал готовить свои теракты еще с 2002 года. Однако реальная активность, которая привела к дальнейшим событиям, началась в 2009-м. Тогда Брейвик основал фермерскую компанию под названием «Breivik Geofarm» — и так получил доступ к большому количеству удобрений, которые можно было использовать для создания взрывчатки. Он также получил охотничье разрешение, чтобы приобрести оружие – и добыл его в 2010 году. А потом посещал стрельбища в разных европейских странах и оттачивал свои навыки. За несколько недель до терактов он переехал на свою ферму в сельской местности, где и завершал изготовление взрывчатки и другую подготовку.

Первым Брейвик совершил теракт в столице Норвегии Осло – в 15:25 по центральноевропейскому времени 22 июля. Он разместил бомбу внутри фургона, запарковав его рядом со зданием, в котором находился офис премьер-министра страны Йенса Столтенберга. Когда бомба взорвалась, погибли восемь человек и еще по меньшей мере 209 получили ранения. Момент, когда Брейвик парковал фургон, попал на камеры наблюдения. Однако узнать водителя было невозможно – он был одет, как полицейский, а на голове – шлем с защитным щитком, закрывавшим лицо. Свидетели видели, как он сел в машину «Fiat» и передали полиции ее описание и номер, однако из-за бюрократических задержек поиски начали не сразу. После взрыва силы полиции были сосредоточены на правительственном квартале, который оцепили и прочесывали в поисках других вероятных взрывных устройств, также проводили эвакуацию граждан из центра Осло.

Тем временем террорист в форме полицейского сел на паром, доставивший его на остров Утойа. Там он встретился с руководителем лагеря Норвежской лейбористской партии Моникой Бесей и заявил, что прибыл на плановую проверку после взрыва в Осло. Женщина что-то заподозрила, потому связалась с офицером безопасности на острове Трондом Бернтсеном. Однако остановить Брейвика они не смогли – он убил обоих. А затем, продолжая выдавать себя за полицейского, созвал участников лагеря собраться вокруг него, вытащил оружие и открыл стрельбу. Он убил 69 человек и ранил еще 32 за час. Впоследствии террорист сдался без сопротивления прибывшему на остров полицейскому тактическому подразделению «Дельта». Брейвик признался в преступлениях и заявил на первом же допросе, что его целью было спасти Норвегию и Западную Европу от мусульманского захвата, а лейбористская партия должна была «заплатить» за то, что подвела Норвегию.

Сначала психиатры диагностировали у террориста параноидальную шизофрению и признали его сумасшедшим. Однако под давлением общественности провели второе обследование – и в 2012-м определили, что его можно судить. Кстати, сам преступник не пытался выдавать себя за психа, чтобы избежать суда – наоборот, он заявлял, что отправить «политического активиста» в психбольницу – это унижение. 24 августа 2012 года суд признал Брейвика виновным и приговорил к максимальному в Норвегии наказанию — заключению на 21 год с возможностью продления срока на 5 лет неограниченное количество раз (пока орган обвинения сочтет это необходимым для защиты общества). С тех пор Брейвик находится в одиночном заключении – он изолирован от других осужденных и контактирует только с медицинскими работниками и охранниками. Его несколько раз посещала мать (до своей смерти) и в 2014 году исследователь Маттиас Гарделл, взявший у террориста интервью. Брейвик пытался судиться против «бесчеловечных условий» своего одиночного содержания, однако проиграл суды – включая Европейский суд по правам человека. В 2022-м и 2024-м ему последовательно отказали в условно-досрочном освобождении.

Церковный праздник 22 июля

22 июля чтят память равноапостольной мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Подробнее.

Народные приметы

Если луна ночью тусклая, то в конце июля пойдут дожди.

Если 22 июля идет дождь, то в августе во время сенокоса будет дождь.

Если в лесу много муравейников, зима будет затяжной и морозной.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя ходить по росе голыми ногами.

Нельзя держать грязными окна и занавески.