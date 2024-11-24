Де за кілька тижнів отримати базову військову підготовку, розповіли у ХОВА

Базову військову підготовку на Харківщині вже отримали понад тисяча людей, які до цього не мали навіть елементарних знань про військову службу.

Як розповів заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в етері нацмарафону, навчають цивільних у КП «Обласний центр підготовки населення до національного спротиву».

“На кінець цього року фактично ми вже підготували понад тисячу людей. Що це таке – це люди цивільні, які до того нікого не проходили базову військову підготовку, здобувають базові навички – базову військову підготовку. Цей курс розроблений і узгоджений з Міністерством оборони, з Командування територіальної оборони ЗСУ. Він включає 15 предметів – 96 годин. Простими словами, люди, приділяючи декілька годин на тиждень, можуть за декілька тижнів, там близько 1,5 місяця, – отримати базову військову підготовку”, – пояснив Семенуха.

Він також нагадав, що на Куп’янському напрямку продовжується примусова евакуація. Минулої доби вдалося вивезти 40 людей. Однак, зазначив Семенуха, значно перешкоджають цьому удари російських FPV-дронів по громаді.

“Людям надається допомога вся необхідна, є можливість розселитися, як в самому місті Харків, так і в інших областях, які є партнерами по евакуації в Харківській області. Із цим проблем немає – є налагоджений процес, створений координаційний центр, гаряча лінія і всі необхідні послуги для людей, які виїжджають сьогодні із громад, які є тими громадами, де ведуться активні бойові дії. Безумовно, довжина застосування дронів із обох боків становить це до 25 кілометрів, у залежності від погоди. Вчора-сьогодні достатньо вітряно, тому це знижує дальність польотів FPV-дронів. Тому безумовно це перешкоджає. І є влучання і в цивільні обʼєкти, і в цивільних людей. Це, на жаль, сьогодні є частиною активного ведення бойових дій“, – сказав Семенуха.