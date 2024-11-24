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Где за несколько недель получить базовую военную подготовку, рассказали в ХОВА

Общество 16:48   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Где за несколько недель получить базовую военную подготовку, рассказали в ХОВА

Базовую военную подготовку на Харьковщине уже получили более тысячи людей, у которых до этого не было даже элементарных знаний о воинской службе.

Как рассказал замначальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона, обучают гражданских в КП «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению».

«К концу этого года, фактически, мы уже подготовили более тысячи человек. Что это такое – это гражданские люди, которые до этого никого не проходили базовую военную подготовку, приобретают базовые навыки – базовую военную подготовку. Этот курс разработан и согласован с Министерством обороны, Командованием территориальной обороны ВСУ. Он включает 15 предметов – 96 часов. Простыми словами, люди, уделяя несколько часов в неделю, могут за несколько недель, там около 1,5 месяца, – получить базовую военную подготовку», – объяснил Семенуха.

Он также напомнил, что на Купянском направлении продолжается принудительная эвакуация. За минувшие сутки удалось вывезти 40 людей. Однако, отметил Семенуха, значительно препятствуют этому удары российских дронов по громаде.

«Людям предоставляется вся необходимая помощь, есть возможность расселиться, как в самом городе Харьков, так и в других областях, которые являются партнерами по эвакуации в Харьковской области. С этим проблем нет – налажен процесс, создан координационный центр, горячая линия и все необходимые услуги для людей, которые выезжают сегодня из громад, которые являются теми громадами, где ведутся активные боевые действия. Безусловно, длина применения дронов с обеих сторон составляет до 25 километров, в зависимости от погоды. Вчера-сегодня достаточно ветрено, поэтому это снижает дальность полетов FPV-дронов. Поэтому, безусловно, это препятствует. И есть попадания и в гражданские объекты, и в гражданских людей. Это, к сожалению, сегодня является частью активного ведения боевых действий», – сказал Семенуха.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Базовую военную подготовку на Харьковщине уже получили более тысячи людей, у которых до этого не было даже элементарных знаний о воинской службе.".