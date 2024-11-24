«Не удивлюсь, если они попробуют повторить»: Коваленко о прорыве РФ в Купянск
Хотя на данный момент активность РФ на Купянщине снизилась, это не означает, что угрозы штурмов РФ нет, считает аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Они не ушли в подполье, нет. Но, тем не менее, они не столь активны, как это было неделю назад. Тем не менее, здесь также сохраняется дальнейшая угроза дальнейшего развития событий. Разумеется, что они сейчас перегруппировываются, скапливают ресурс. Это для того, чтобы сейчас начать с Колесниковки и Кругляковки наступление действий на юг и на север. Соответственно, в направлении на Боровую и Купянск», – отметил Коваленко на Oboz.ua.
Коваленко также напомнил о внезапном прорыве россиян в сам Купянск и предположил, что после такого затишья – ситуация может повториться.
«Я не удивлюсь, если они попытаются это повторить. И, в принципе, именно такими накатами будут пытаться прорваться в Купянск и, хотя они не имеют здесь дедлайна, но еще что-то продемонстрировать до Нового года», – добавил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, купянск, Купянщина, обозреватель;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 14:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хотя на данный момент активность РФ на Купянщине снизилась, это не означает, что угрозы штурмов РФ нет, считает аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".