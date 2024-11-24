Live
  • Вс 24.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине

Украина 07:39   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении украинские военные уничтожают до 95% техники РФ.

«Командир украинского батальона 23 ноября заявил, что российские войска используют бронетехнику для перевозки пехоты во время штурма под прикрытием тумана на Купянском направлении во избежание украинских ударов и достижения тактической неожиданности. Командующий заявил, что украинские силы уничтожают и повреждают от 90 до 95 процентов легкобронированной и бронированной российской военной техники, размещенной на передовой и в ближнем тылу, заставляя российские силы проходить до 12 километров, чтобы добиться передовых позиций в Купянске», – рассказали аналитики.

Однако и эта тактика не помогает россиянам улучшить свои позиции на Купянщине. Поэтому враг прибегает к другой – надевает форму ВСУ для того, чтобы проникать в тылы украинских защитников.

«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызового и Глушковки», – добавили в ISW.

В Институте изучения войны отметили: изменений на линии фронта на Харьковщине нет.

Читайте также: Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь
24.11.2024, 08:25
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
24.11.2024, 07:22
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
24.11.2024, 08:04
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
24.11.2024, 08:39

Новости по теме:

07:18
ISW: РФ усилила пехотные атаки на Купянском направлении, есть ли продвижение
07:25
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
07:26
Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW
07:18
ISW: по Купянску РФ ударила новой авиабомбой, ситуация на фронте
07:33
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW

Вы читали новость: «ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении украинские военные уничтожают до 95% военной техники РФ.".