ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении украинские военные уничтожают до 95% техники РФ.

«Командир украинского батальона 23 ноября заявил, что российские войска используют бронетехнику для перевозки пехоты во время штурма под прикрытием тумана на Купянском направлении во избежание украинских ударов и достижения тактической неожиданности. Командующий заявил, что украинские силы уничтожают и повреждают от 90 до 95 процентов легкобронированной и бронированной российской военной техники, размещенной на передовой и в ближнем тылу, заставляя российские силы проходить до 12 километров, чтобы добиться передовых позиций в Купянске», – рассказали аналитики.

Однако и эта тактика не помогает россиянам улучшить свои позиции на Купянщине. Поэтому враг прибегает к другой – надевает форму ВСУ для того, чтобы проникать в тылы украинских защитников.

«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызового и Глушковки», – добавили в ISW.

В Институте изучения войны отметили: изменений на линии фронта на Харьковщине нет.