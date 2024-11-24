ISW: враг маскируется под ВСУ из-за больших потерь техники и сил на Купянщине
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении украинские военные уничтожают до 95% техники РФ.
«Командир украинского батальона 23 ноября заявил, что российские войска используют бронетехнику для перевозки пехоты во время штурма под прикрытием тумана на Купянском направлении во избежание украинских ударов и достижения тактической неожиданности. Командующий заявил, что украинские силы уничтожают и повреждают от 90 до 95 процентов легкобронированной и бронированной российской военной техники, размещенной на передовой и в ближнем тылу, заставляя российские силы проходить до 12 километров, чтобы добиться передовых позиций в Купянске», – рассказали аналитики.
Однако и эта тактика не помогает россиянам улучшить свои позиции на Купянщине. Поэтому враг прибегает к другой – надевает форму ВСУ для того, чтобы проникать в тылы украинских защитников.
«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска вблизи Загрызового и Глушковки», – добавили в ISW.
В Институте изучения войны отметили: изменений на линии фронта на Харьковщине нет.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, Купянщина, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), на Купянском направлении украинские военные уничтожают до 95% военной техники РФ.".