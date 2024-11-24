Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты

Авторы проекта Deep State указали продвижение россиян на Купянском направлении.

По данным аналитиков, оккупанты смогли продвинуться в районе Кругляковки на Харьковщине.

Накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что линия столкновения на Купянщине стабилизировалась. Оккупанты не могут продвигаться из-за ухудшения погодных условий. В то же время количество обстрелов только увеличивается, добавил Беседин.