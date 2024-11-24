Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State указали продвижение россиян на Купянском направлении.
По данным аналитиков, оккупанты смогли продвинуться в районе Кругляковки на Харьковщине.
Накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что линия столкновения на Купянщине стабилизировалась. Оккупанты не могут продвигаться из-за ухудшения погодных условий. В то же время количество обстрелов только увеличивается, добавил Беседин.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, наступ, наступление, харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State указали продвижение россиян на Купянском направлении.".