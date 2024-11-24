Live
  • Вс 24.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты

Украина 07:22   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State указали продвижение россиян на Купянском направлении.

По данным аналитиков, оккупанты смогли продвинуться в районе Кругляковки на Харьковщине.

Накануне начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что линия столкновения на Купянщине стабилизировалась. Оккупанты не могут продвигаться из-за ухудшения погодных условий. В то же время количество обстрелов только увеличивается, добавил Беседин.

Читайте также: DeepState: ВС РФ попробуют продвинуться на Изюмщине, какие села под угрозой

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
Военная помощь США ушла с молотка в Харькове: на что собирали деньги (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 24 ноября: как прошла ночь
24.11.2024, 08:25
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты
24.11.2024, 07:22
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
24.11.2024, 08:04
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
Оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Харьковщине 25 раз – данные Генштаба
24.11.2024, 08:39

Новости по теме:

07:24
РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State
07:27
Россияне продвинулись на Харьковщине: в Deep State показали, где наступают
07:12
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
07:28
РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State)
08:05
РФ наступает. Враг оккупировал территории вблизи Харьковщины (Deep State)

Вы читали новость: «Враг оккупировал часть территорий на Купянщине – в Deep State обновили карты»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State указали продвижение россиян на Купянском направлении.".