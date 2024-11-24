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Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти

Україна 07:22   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти Фото: Генштаб ВСУ

Автори проєкту Deep State вказали  на просування росіян на Куп’янському напрямку.

За даними аналітиків, окупанти змогли просунутися у районі Кругляківки на Харківщині.

Напередодні начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалася. Окупанти не можуть просуватися через погіршення погодних умов. Водночас кількість обстрілів лише зростає, додав Бесєдін.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State вказали  на просування росіян на Куп’янському напрямку.".