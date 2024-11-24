Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Фото: Генштаб ВСУ
Автори проєкту Deep State вказали на просування росіян на Куп’янському напрямку.
За даними аналітиків, окупанти змогли просунутися у районі Кругляківки на Харківщині.
Напередодні начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалася. Окупанти не можуть просуватися через погіршення погодних умов. Водночас кількість обстрілів лише зростає, додав Бесєдін.
Читайте також: DeepState: ЗС РФ спробують просунутися на Ізюмщині, які села під загрозою
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, наступ, харківщина, штурмы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 07:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State вказали на просування росіян на Куп’янському напрямку.".