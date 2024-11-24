Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти

Автори проєкту Deep State вказали на просування росіян на Куп’янському напрямку.

За даними аналітиків, окупанти змогли просунутися у районі Кругляківки на Харківщині.

Напередодні начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалася. Окупанти не можуть просуватися через погіршення погодних умов. Водночас кількість обстрілів лише зростає, додав Бесєдін.