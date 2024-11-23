Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)

Суспільство 21:00   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео) скриншот

Ситуація у Куп’янській громаді складна через постійні обстріли. Однак лінія зіткнення тут стабілізувалася, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Зараз для цього всі можливості є тому, що погода дуже погана і ворог не штурмує, не йде в штурми, ані технікою, ані живою силою. Але, на жаль, обстріли ті, які вони роблять, вони тільки збільшуються. Вчора ворог задав удари двома керованими авіабомбами ФАБ-500 по центральній частині Куп’янська. Пошкоджені або зруйновані понад 15 приватних домоволодінь. Дякувати, ніхто не постраждав», – сказав Беседін.

Тож він вкотре закликав жителів евакуюватися. За його даними, наразі в Куп’янській громаді проживають 3800 людей, тисяча з них – перебувають на лівобережжі ТГ.

Читайте також: Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дві людини загинули у ДТП в Чугуєві, серед постраждали – дитина (фото)
Дві людини загинули у ДТП в Чугуєві, серед постраждали – дитина (фото)
23.11.2024, 21:28
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)
23.11.2024, 21:00
Мокрий сніг та ожеледиця: погода в Харкові та області на 24 листопада
Мокрий сніг та ожеледиця: погода в Харкові та області на 24 листопада
23.11.2024, 20:00
ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)
ДТП на Салтівці: дві жінки потрапили під колеса авто (фото)
23.11.2024, 18:24
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою
23.11.2024, 13:57
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09

Новини за темою:

11:16
Із тих, хто залишився, 90% – пенсіонери: Беседін про мешканців Куп’янщини

Ви читали новину: «Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у Куп’янській громаді складна через постійні обстріли. Однак лінія зіткнення тут стабілізувалася, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.".