Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)
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Ситуація у Куп’янській громаді складна через постійні обстріли. Однак лінія зіткнення тут стабілізувалася, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
«Зараз для цього всі можливості є тому, що погода дуже погана і ворог не штурмує, не йде в штурми, ані технікою, ані живою силою. Але, на жаль, обстріли ті, які вони роблять, вони тільки збільшуються. Вчора ворог задав удари двома керованими авіабомбами ФАБ-500 по центральній частині Куп’янська. Пошкоджені або зруйновані понад 15 приватних домоволодінь. Дякувати, ніхто не постраждав», – сказав Беседін.
Тож він вкотре закликав жителів евакуюватися. За його даними, наразі в Куп’янській громаді проживають 3800 людей, тисяча з них – перебувають на лівобережжі ТГ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, війна, куп'янск, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 21:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у Куп’янській громаді складна через постійні обстріли. Однак лінія зіткнення тут стабілізувалася, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.".