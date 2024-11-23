Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)

Ситуація у Куп’янській громаді складна через постійні обстріли. Однак лінія зіткнення тут стабілізувалася, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Зараз для цього всі можливості є тому, що погода дуже погана і ворог не штурмує, не йде в штурми, ані технікою, ані живою силою. Але, на жаль, обстріли ті, які вони роблять, вони тільки збільшуються. Вчора ворог задав удари двома керованими авіабомбами ФАБ-500 по центральній частині Куп’янська. Пошкоджені або зруйновані понад 15 приватних домоволодінь. Дякувати, ніхто не постраждав», – сказав Беседін.

Тож він вкотре закликав жителів евакуюватися. За його даними, наразі в Куп’янській громаді проживають 3800 людей, тисяча з них – перебувають на лівобережжі ТГ.