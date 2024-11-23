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Линия столкновения на Купянщине стабилизировалась – Беседин объяснил почему

Общество 21:00   23.11.2024
Виктория Яковенко
Линия столкновения на Купянщине стабилизировалась – Беседин объяснил почему скриншот

Ситуация в Купянской громаде сложная из-за постоянных обстрелов. Однако линия столкновения здесь стабилизировалась, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Сейчас для этого все возможности есть потому, что погода очень плохая и враг не штурмует, не идет в штурмы, ни техникой, ни живой силой. Но, к сожалению, обстрелы, которые они совершают, только увеличиваются. Вчера враг нанес удары двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 по центральной части Купянска. Повреждены или разрушены более 15 частных домовладений. Никто не пострадал», — сказал Беседин.

Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться. По его данным, сейчас в Купянской громаде проживают 3800 человек, тысяча из них — находятся на левобережье ТГ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде сложная из-за постоянных обстрелов. Однако линия столкновения здесь стабилизировалась.".