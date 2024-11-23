Линия столкновения на Купянщине стабилизировалась – Беседин объяснил почему

Ситуация в Купянской громаде сложная из-за постоянных обстрелов. Однако линия столкновения здесь стабилизировалась, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Сейчас для этого все возможности есть потому, что погода очень плохая и враг не штурмует, не идет в штурмы, ни техникой, ни живой силой. Но, к сожалению, обстрелы, которые они совершают, только увеличиваются. Вчера враг нанес удары двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 по центральной части Купянска. Повреждены или разрушены более 15 частных домовладений. Никто не пострадал», — сказал Беседин.

Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться. По его данным, сейчас в Купянской громаде проживают 3800 человек, тысяча из них — находятся на левобережье ТГ.