Линия столкновения на Купянщине стабилизировалась – Беседин объяснил почему
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Ситуация в Купянской громаде сложная из-за постоянных обстрелов. Однако линия столкновения здесь стабилизировалась, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
«Сейчас для этого все возможности есть потому, что погода очень плохая и враг не штурмует, не идет в штурмы, ни техникой, ни живой силой. Но, к сожалению, обстрелы, которые они совершают, только увеличиваются. Вчера враг нанес удары двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 по центральной части Купянска. Повреждены или разрушены более 15 частных домовладений. Никто не пострадал», — сказал Беседин.
Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться. По его данным, сейчас в Купянской громаде проживают 3800 человек, тысяча из них — находятся на левобережье ТГ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Андрей Беседин, война, купянск, штурм;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 21:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде сложная из-за постоянных обстрелов. Однако линия столкновения здесь стабилизировалась.".