Live
  • Нд 24.11.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

ISW: ворог маскується під ЗСУ через великі втрати техніки та сил на Куп’янщині

Україна 07:39   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: ворог маскується під ЗСУ через великі втрати техніки та сил на Куп’янщині

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на Куп’янському напрямку українські військові знищують до 95% техніки РФ.

“Командир українського батальйону 23 листопада заявив, що російські війська використовують бронетехніку для перевезення піхоти під час штурму під прикриттям туману на Куп’янському напрямку, щоб уникнути українських ударів і досягнення тактичної несподіванки. Командувач заявив, що українські сили знищують і ушкоджують від 90 до 95 відсотків легкоброньованої броньованої російської військової техніки, розміщеної на передовій та у ближньому тилу, змушуючи російські сили проходити до 12 кілометрів, щоб досягти передових позицій у Куп’янську”, – розповіли аналітики.

Однак і така тактика не допомагає росіянам покращити свої позиції на Куп’янщині. Тому ворог вдається до іншої – одягає форму ЗСУ для того, щоб проникати у тили українських захисників.

“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Загризового та Глушківки”, – додали в ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили: змін на лінії фронту на Харківщині немає.

Читайте також: Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу
Окупанти штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 25 разів – дані Генштабу
24.11.2024, 08:39
Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС
Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС
24.11.2024, 08:22
РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»
РФ вдарила КАБами по Харківщині – Синєгубов розповів, куди «прилетіло»
24.11.2024, 08:04
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
24.11.2024, 07:22
Новини Харкова – головне за 24 листопада: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 24 листопада: як минула ніч
24.11.2024, 08:25
Сьогодні 24 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 листопада: яке свято та день в історії
24.11.2024, 06:00

Новини за темою:

07:18
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
07:25
Відразу на двох напрямках просунулися росіяни на Куп’янщині – ISW
07:26
Українські бійці контратакують біля Глибокого, Липців і на Куп’янщині – ISW
07:18
ISW: по Куп’янську РФ вдарила новою авіабомбою, ситуація на фронті
07:33
Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW

Ви читали новину: «ISW: ворог маскується під ЗСУ через великі втрати техніки та сил на Куп’янщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 07:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на Куп’янському напрямку українські військові знищують до 95% техніки РФ.".