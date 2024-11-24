ISW: ворог маскується під ЗСУ через великі втрати техніки та сил на Куп’янщині

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), на Куп’янському напрямку українські військові знищують до 95% техніки РФ.

“Командир українського батальйону 23 листопада заявив, що російські війська використовують бронетехніку для перевезення піхоти під час штурму під прикриттям туману на Куп’янському напрямку, щоб уникнути українських ударів і досягнення тактичної несподіванки. Командувач заявив, що українські сили знищують і ушкоджують від 90 до 95 відсотків легкоброньованої броньованої російської військової техніки, розміщеної на передовій та у ближньому тилу, змушуючи російські сили проходити до 12 кілометрів, щоб досягти передових позицій у Куп’янську”, – розповіли аналітики.

Однак і така тактика не допомагає росіянам покращити свої позиції на Куп’янщині. Тому ворог вдається до іншої – одягає форму ЗСУ для того, щоб проникати у тили українських захисників.

“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Загризового та Глушківки”, – додали в ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили: змін на лінії фронту на Харківщині немає.