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«Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ

Україна 14:38   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ

Хоча зараз активність РФ на Куп’янщині знизилася, це не означає, що загрози штурмів РФ немає, вважає аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Вони не пішли в підпілля, ні, але тим не менш, вони не настільки активні, як це було тиждень тому. Тим не менш, тут також зберігається подальша загроза для подальшого розвитку подій. Вочевидь, що вони зараз перегруповуються, накопичують ресурс. Це для того, щоб зараз розпочати з Колісниківки та Кругляківки наступальні дії на південь та на північ. Відповідно,  в напрямку на Борову і на Купʼянськ” зазначив Коваленко на Oboz.ua.

Коваленко також нагадав про раптовий прорив росіян у сам Куп’янськ і припустив, що після такого затишшя ситуація може повторитися.

“Я не здивуюся, якщо вони спробують це повторити. І, в принципі, саме такими накатами намагатимуться прорватися до Куп’янська і, хоча вони не мають тут дедлайну, але ще щось продемонструвати до Нового року”, – додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча зараз активність РФ на Куп’янщині знизилася, це не означає, що загрози штурмів РФ немає, вважає аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".