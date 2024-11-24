«Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ
Хоча зараз активність РФ на Куп’янщині знизилася, це не означає, що загрози штурмів РФ немає, вважає аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Вони не пішли в підпілля, ні, але тим не менш, вони не настільки активні, як це було тиждень тому. Тим не менш, тут також зберігається подальша загроза для подальшого розвитку подій. Вочевидь, що вони зараз перегруповуються, накопичують ресурс. Це для того, щоб зараз розпочати з Колісниківки та Кругляківки наступальні дії на південь та на північ. Відповідно, в напрямку на Борову і на Купʼянськ” – зазначив Коваленко на Oboz.ua.
Коваленко також нагадав про раптовий прорив росіян у сам Куп’янськ і припустив, що після такого затишшя ситуація може повторитися.
“Я не здивуюся, якщо вони спробують це повторити. І, в принципі, саме такими накатами намагатимуться прорватися до Куп’янська і, хоча вони не мають тут дедлайну, але ще щось продемонструвати до Нового року”, – додав Коваленко.
Відео: Oboz.ua
Читайте також: ISW: ворог маскується під ЗСУ через великі втрати техніки та сили на Куп’янщині
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: коваленко, куп'янск, Купянщина, обозреватель;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Не здивуюся, якщо спробують повторити»: Коваленко про прорив РФ у Куп’янськ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 14:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча зараз активність РФ на Куп’янщині знизилася, це не означає, що загрози штурмів РФ немає, вважає аналітик групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".