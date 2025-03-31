Сьогодні 31 березня: яке свято та день в історії

31 березня – день народження харківського театру “Березіль”. У 1814-му війська Шостої коаліції взяли Париж, після чого Наполеон вперше зрікся престолу. У 1854-му Японія скасувала “сакоку” – курс на самоізоляцію. У 1873-му народився Микола Міхновський. У 1889-му відкрили Ейфелеву вежу. У 1909-му заклали “Титанік”. У 1929-му затвердили “Харківський правопис” української мови (або “скрипниківку”). У 1954-му СРСР попросився до НАТО.

Свята та пам’ятні дати 31 березня

31 березня в Україні – День флориста.

У світі – Міжнародний день видимості трансгендерних людей.

Також сьогодні: Міжнародний день бекапу (резервного копіювання), День Ейфелевої вежі, Міжнародний день декольте.

31 березня в історії

31 березня 1814 року війська Шостої коаліції взяли Париж. Наполеон втратив столицю, а за кілька днів зрікся престолу. Докладніше.

31 березня 1854 року Японія погодилася скасувати “сакоку” – курс на самоізоляцію. Докладніше.

31 березня 1873 року народився ідеолог українського самостійництва та один із творців армії УНР Микола Міхновський. Докладніше.

31 березня 1889 року в Парижі офіційно відкрили Ейфелеву вежу. Докладніше.

31 березня 1909 року заклали кіль лайнера “Титанік”. З цього моменту почалося грандіозне будівництво корабля, якому судилося потонути під час першого ж рейсу. Чудо інженерії створювала суднобудівна компанія “Harland and Wolff” в Белфасті (Ірландія) на замовлення “White Star Line”. “Титанік” був другим із трьох океанських лайнерів класу “Olympic”. Першим був сам “Олімпік”, а третім та останнім – “Британік”. Кораблі-велетні стали “відповіддю” “White Star Line” головним конкурентам – компанії “Cunard Line”, яка в 1906 році спустила на воду лайнери “Лузітанія” та “Мавританія” – ці кораблі були найбільшими та найшвидшими на той час. Щоб їх перевершити, були потрібні великі гроші та сучасні інженерні рішення. Конкурувати вирішили не швидкістю, а розмірами та розкішшю. На два перші кораблі “олімпійської” серії компанія погодилася витратити 3 мільйони фунтів стерлінгів (за сучасним курсом це було б 370 млн).

Креслення “Титаніка” узгодили 29 липня 1908 року. Корабель був довжиною 269,06 м, завширшки – 28,19 м та 32 метри у висоту (від основи кіля до верху містка). Він міг перевозити 2453 пасажирів та 900 членів екіпажу. “Титанік” мав десять палуб, з яких вісім призначалися для пасажирів. Внутрішню частину корабля розділяли 15 перегородок, які створювали 16 окремих відсіків – з водонепроникними дверима між ними. Внутрішнє оздоблення вражало. Його створювали в стилі сучасних готелів високого класу (орієнтувалися на “Ritz”). У хід пішло оздоблення в різних стилях: ампір, епоха Відродження, елементи часів Людовика XV. Усе це, звичайно, призначалося для пасажирів першого та другого класів (у третьому все було просто, але все одно краще, ніж подібні каюти на інших кораблях). Також для пасажирів першого класу створили басейн із морською водою глибиною 2,1 м, тренажерний зал, корт для сквошу та кілька саун. Був ресторан, кілька кафе, величезна їдальня та помпезні спільні приміщення.

Щоб побудувати такий величезний корабель, був потрібний простір. Роботи проводили на острові Королеви у гавані Белфаста. Нині це місце відоме як “Квартал Титаніка”. Там шотландські конструктори – автори Тавер-бридж у Лондоні – створили величезні металеві “ліси” вагою понад 6000 тонн. Поруч одночасно будували два кораблі: “Олімпік” (роботи над ним розпочали раніше) та “Титанік”. На створення кожного пішло близько 26 місяців. “Титанік” спустили на воду о 12:15 31 травня 1911 року. За цим захоплено спостерігав стотисячний натовп. Після цього корабель відбуксували до причалу, де ще рік доопрацьовували, встановлюючи двигуни та облаштовуючи внутрішні приміщення. 2 квітня 1912 року розпочалися ходові випробування лайнера, які він успішно пройшов. А 10 квітня “Титанік” вирушив у свій перший та останній рейс.

31 березня 1922 року в Києві створили театр-студію “Березіль”. Докладніше.

31 березня 1929 року Українська академія наук схвалила так званий “Харківський правопис” української мови. Докладніше.

31 березня 1954 року сталося несподіване – СРСР звернувся до НАТО із пропозицією прийняти себе до членів альянсу. Докладніше.

31 березня 2019 року відбувся перший тур виборів Президента України. У другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Докладніше.

31 березня 2022 року розпочалася евакуація з Барвінкового на Харківщині.

Церковне свято 31 березня

31 березня вшановують пам’ять священномученика Іпатiя, єпископа Гангрського. Він був єпископом міста Гангри в Малій Азії. У 325 році брав участь у I Вселенському соборі в Нікеї, на якому піддали анафемі єресь Арія. Коли у 326 році святитель Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, у пустельному місці на нього напали єретики, поранили мечами та кілками й скинули з високого берега в болото. А після цього ще й скинули камінь на голову. Священномученик помер, а його тіло заховали в печері, але там його виявив селянин, який там зберігав солому. Впізнавши єпископа, він повідомив про страшну знахідку, й жителі Гангр поховали мощі Іпатія з честю.

Народні прикмети

Якщо 31 березня день сонячний, то літо буде теплим.

Якщо вранці дощ, то літо буде дощовим.

Блискавка 31 березня – до посухи.

Що не можна робити 31 березня

Не можна сваритися, заздрити, пліткувати, ображатися чи ображати будь-кого.

Не можна залишати в домі брудний посуд.