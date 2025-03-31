Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории

31 марта – день рождения харьковского театра «Березиль». В 1814-м войска Шестой коалиции взяли Париж, после чего Наполеон впервые отрекся от престола. В 1854-м Япония отменила «сакоку» — курс на самоизоляцию. В 1873-м родился Николай Михновский. В 1889-м открыли Эйфелеву башню. В 1909-м заложили «Титаник». В 1929-м утвердили «Харьковское правописание» украинского языка (или «скрипниковку»). В 1954-м СССР попросился в НАТО.

Праздники и памятные даты 31 марта

31 марта в Украине – День флориста.

В мире – Международный день видимости трансгендерных людей.

Также сегодня: Международный день бэкапа (резервного копирования), День Эйфелевой башни, Международный день декольте.

31 марта в истории

31 марта 1814 года войска Шестой коалиции взяли Париж. Наполеон потерял столицу и через несколько дней отрекся от престола. Подробнее.

31 марта 1854 года Япония согласилась отменить «сакоку» – курс на самоизоляцию. Подробнее.

31 марта 1873 года родился идеолог украинского самостийныцтва и один из создателей армии УНР Николай Михновский. Подробнее.

31 марта 1889 года в Париже официально открыли Эйфелеву башню. Подробнее.

31 марта 1909 года заложили киль лайнера «Титаник». С этого момента началось грандиозное строительство корабля, которому предстояло утонуть во время первого же рейса. Чудо инженерии создавала судостроительная компания «Harland and Wolff» в Белфасте (Ирландия) по заказу White Star Line. «Титаник» был вторым из трех океанских лайнеров класса «Olympic». Первым был сам «Олимпик», а третьим и последним – «Британик». Корабли-великаны стали «ответом» White Star Line главным конкурентам — компании «Cunard Line», которая в 1906 году спустила на воду лайнеры «Лузитания» и «Мавритания» — эти корабли были самыми большими и быстрыми в то время. Чтобы их превзойти, потребовались большие деньги и современные инженерные решения. Конкурировать решили не скоростью, а размерами и роскошью. На два первых корабля «олимпийской» серии компания согласилась потратить 3 миллиона фунтов стерлингов (по современному курсу это было бы 370 млн).

Чертеж «Титаника» согласовали 29 июля 1908 года. Корабль был длиной 269,06 м, в ширину – 28,19 м и 32 метра в высоту (от основания киля до верха мостика). Он мог перевозить 2453 пассажиров и 900 членов экипажа. У «Титаника» было десять палуб, из которых восемь предназначались для пассажиров. Внутреннюю часть корабля разделяли 15 перегородок, которые создавали 16 отдельных отсеков – с водонепроницаемыми дверями между ними. Внутренняя отделка поражала. Ее создавали в стиле современных гостиниц высокого класса (ориентировались на «Ritz»). В ход пошла отделка в разных стилях: ампир, эпоха Возрождения, элементы времен Людовика XV. Все это, конечно, предназначалось для пассажиров первого и второго классов (в третьем все было просто, но все равно лучше, чем подобные каюты на других кораблях). Также для пассажиров первого класса создали бассейн с морской водой глубиной 2,1 м, тренажерный зал, корт для сквоша и несколько саун. Был ресторан, несколько кафе, огромная столовая и помпезные общие помещения.

Чтобы построить такой огромный корабль, требовалось пространство. Работы проводили на острове Королевы в гавани Белфаста. Сейчас это место известно как «Квартал Титаника». Там шотландские конструкторы – авторы Тауэрского моста в Лондоне – создали огромные металлические «леса» весом более 6000 тонн. Рядом одновременно строили два корабля: «Олимпик» (работы над ним начали раньше) и «Титаник». На создание каждого ушло около 26 месяцев. «Титаник» спустили на воду в 12:15 31 мая 1911 года. За этим восторженно наблюдала стотысячная толпа. После этого корабль отбуксировали к причалу, где еще год дорабатывали, устанавливая двигатели и обустраивая внутренние помещения. 2 апреля 1912 года начались ходовые испытания лайнера, которые он успешно прошел. А 10 апреля «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс.

31 марта 1922 года в Киеве создали театр-студию «Березиль». Подробнее.

31 марта 1929 года Украинская академия наук одобрила так называемое «Харьковское правописание» украинского языка. Подробнее.

31 марта 1954 года случилось неожиданное – СССР обратился к НАТО с предложением принять себя в члены альянса. Подробнее.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов Президента Украины. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Подробнее.

31 марта 2022 года началась эвакуация из Барвенково на Харьковщине.

Церковный праздник 31 марта

31 марта чтят память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Он был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году участвовал в I Вселенском соборе в Никее, на котором подвергли анафеме ересь Ария. Когда в 326 году святитель Ипатий возвращался из Константинополя в Гангру, в пустынном месте на него напали еретики, ранили мечами и кольями и сбросили с высокого берега в болото. А потом еще и сбросили камень на голову. Священномученик умер, а его тело спрятали в пещере, но там его обнаружил крестьянин, хранивший в пещере солому. Узнав епископа, он сообщил о страшной находке, и жители Гангр похоронили мощи Ипатия с честью.

Народные приметы

Если 31 марта день солнечный, то лето будет теплым.

Если утром будет дождь, то лето будет дождливым.

Молния 31 марта – к засухе.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя ссориться, завидовать, сплетничать, обижаться или оскорблять кого-либо.

Нельзя оставлять в доме грязную посуду.