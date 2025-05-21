Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории

21 мая в Украине – День межнационального согласия и культурного разнообразия. В 1792-м в этот день на берега Японии обрушилось мегацунами. В 1831-м в Харькове вышел первый в Украине альманах. В 1864-м россияне начали депортацию и геноцид черкесского народа. В 1904-м в Париже основали ФИФА. В 1944-м жители Исландии поддержали отделение от Дании. В 2005-м в Киеве прошел финал Евровидения. В 2006-м состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии.

Праздники и памятные даты 21 мая

21 мая в Украине – День межнационального согласия и культурного разнообразия.

В мире – Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития.

Также сегодня: Международный день чая, День заплатки, День музы и вдохновения, Всемирный день медитации.

21 мая в истории

21 мая 1792 года произошел обвал лавового купола вулкана Ундзэн на японском острове Кюсю, что вызвало мегацунами. Волна унесла жизни почти 15 000 человек. До этого, еще с конца 1791 года, в этой местности произошла серия землетрясений. А в феврале началось извержение вулкана. Поток лавы не утихал два месяца, а землетрясения продолжались. В ночь на 21 мая в результате двух особо мощных подземных толчков восточный склон лавового купола горы обрушился в море Ариаке. Это и вызвало к цунами. При этом масса горной породы, которая неслась в воду, по дороге еще и «зацепила» город Симабара.

«Цунами ударила по провинции Хиго по ту сторону залива Ариаке, прежде чем отскочить назад и снова ударить по городу Симабара. Из примерно 15 000 погибших, около 5000, как считается, погибли в результате оползня, около 5000 — от цунами через залив — в провинции Хиго, и еще 5000 — от вернувшегося и ударившего по Симабаре цунами. Начальная волна достигла высоты 100 м, что классифицирует ее как мегацунами», – пишет англоязычная Википедия.

Следствием этой природной катастрофы стало также образование в городе Симабара озера – из-за протекания на поверхность подземных вод после оползня, а на территории залива – около сотни небольших островков.

21 мая 1831 года в Харькове опубликовали первый в Украине альманах — «Украинский альманах». Подробнее.

21 мая 1864 года завершилась русско-кавказская война и начался геноцид черкесского народа. Подробнее.

21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Подробнее.

21 мая 1944 года жители Исландии абсолютным большинством голосов поддержали отделение государства от Дании. Подробнее.

21 мая 2005 года в Киеве прошел финал 50-го Евровидения. Подробнее.

21 мая 2006 года состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии. Большинство населения (55,5%) проголосовали за отделение, и этим завершили начавшийся еще в 1991-м процесс распада Югославии. Подробнее.

Церковный праздник

21 мая чтят память равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. Подробнее.

Народные приметы

Если утром красное небо — жди дождя.

Если погода ясная – грибов не будет, если пошел дождь – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя свататься – брак будет несчастливым и недолгим.

Не желательно надевать темную одежду – это к печали в доме.